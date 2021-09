I Griffin, quanti figli hanno davvero Peter e Lois?

Il segreto più oscuro nella storia de I Griffin potrebbe essere il fatto che Lois e Peter potrebbero aver avuto molti più figli di quelli che abbiamo imparato a conoscere, davvero molti di più.

I Griffin accompagnano il pubblico in un'avventura piena di risate, no sense, buffonate assurde e commenti controversi sulla società da quasi venti stagioni, ed è oggi una delle serie animate più amate di sempre, nonostante abbia rischiato la cancellazione per ben due volte.



Peter è il patriarca dell'iconica famiglia la cui personalità magnetica, ingenuità e la cui sfacciata capacità di prendere decisioni al volo (buone o cattive) ha portato la famiglia in alcune delle loro avventure più selvagge.

Come moglie di Peter Griffin e madre di Chris, Meg e Stewie Griffin, Lois è stata una fonte di risate infinite nella serie animata ed è anche uno dei pochi personaggi ad apparire in ogni episodio. Come madre e casalinga, Lois è l'ancora che aiuta a mantenere I Griffin relativamente con i piedi per terra. Si prende cura di ogni membro della famiglia (inclusa Meg) e tenta di tenere tutti al sicuro.

Diversi episodi della serie spesso ruotano attorno al matrimonio dei due mentre affrontano problemi e alla fine riescono a riconciliarsi dopo anni e anni di relazione.

Ma quanti figli hanno avuto davvero insieme? Lois ha avuto otto figli in totale, per citarli tutti, ci sono Chris, Meg, Stewie, Dave Griffin ( il fratello gemello di Stewie che morì durante il parto), Peter Griffin Jr. (la sua tomba è vista in nell’episodio Peter si è fatto un nuovo amico) il fratello divertente di Stewie e i fratelli senza nome semplicemente menzionati come Altro fratello e Altro fratello.

Peter una volta afferma che Lois ha abortito e nel ventunesimo episodio dell’ottava stagione, uno dei più controversi, intitolato Affettuosamente al bivio (Partial Terms of Endearment) vediamo effettivamente Lois abortire.



Nel ventesimo episodio della quindicesima stagione dello spettacolo intitolato Una casa piena di Peter (A House Full of Peters), questo numero di bambini è cresciuto fino a diventare potenzialmente infinto quando è stato rivelato che Peter aveva donato diverse tonnellate del suo sperma anni prima per fare soldi per una qualche sua impresa ridicola, e ora ha dozzine e dozzine di discendenti di tutte le età, dimensioni e colori che lo hanno rintracciato anni dopo.

È come se un virus di Peter Griffin avesse infettato tutto il mondo, alla fine dell’episodio Peter promette di scaricare tutto lo sperma futuro nel lavandino, mentre la telecamera si sposta nelle fogne dove alligatori, ratti e ibridi alligatore-topo con le caratteristiche di Peter ripropongono la sua risata.



A questo punto è impossibile dire quanti figli Lois e Peter abbiano generato e quali altre misteriose creature potrebbero essere nate da Peter Griffin, questo fa parte del fascino e della mitologia dello show dopotutto.



