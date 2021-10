I Griffin, FX censura una scena in prima serata: tra i protagonisti c'è Marge Simpson

Se nella serie I Griffin avremmo potuto vedere un look totalmente diverso di Lois, è difficile immaginare Quagmire senza la sua irrefrenabile passione per le donne, che lo porta spesso a comportamenti al limite delle molestie. Comportamenti che nel panorama televisivo di qualche anno fa potevano suscitare ilarità, ma oggi divenuti inaccettabili.

Per questo motivo, una vecchia puntata de I Griffin andata in onda nei giorni scorsi in prima serata su FX ha subito una censura. Stiamo parlando del secondo episodio della sesta stagione, intitolato Movin' Out (Brian's Song). La scena incriminata non fa parte della trama centrale, ma è una di quelle gag di contorno che hanno reso celebre lo show di Seth MacFarlane.

Mentre Lois e Brian stanno discutendo del comportamento del cane di casa Griffin con le donne, nella parte inferiore dello schermo compare un banner che fa il verso ai promo che appaiono in sovraimpressione per pubblicizzare un programma. Nel banner c'è Marge Simpson, per presentare uno speciale dedicato alla serie di Matt Groening. Alle sue spalle, dopo un po', spunta Quagmire, che inizia a baciarla e abbracciarla mentre Marge, infastidita, cerca di tenerlo a bada.

Nel frattempo, alla conversazione in primo piano si è unito anche Peter, ma molti spettatori a quel punto hanno smesso di seguire il discorso per concentrarsi su quella che sembra a tutti gli effetti una molestia sessuale nei confronti di Marge. Il banner scompare e poco dopo spunta di nuovo, lasciando intendere che le avance (a proposito, ecco quanti anni ha Quagmire nella serie) hanno portato al risultato sperato, e con Homer che scopre il tradimento.

FX ha mandato così in onda l'episodio de I Griffin privandolo delle gag nella parte bassa dello schermo. Un episodio che, dopo il #MeToo, non può più essere presentato come era stato originariamente concepito.