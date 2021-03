I Griffin e la gag nascosta di Herbert: tutto ciò che dovete sapere

Jonathan "John" Oppenheimer Herbert è il vecchio pedofilo agghiacciante de I Griffin, forse il personaggio più inquietante dell’intera serie creata da Seth MacFarlene, che annovera tra i suoi ranghi personaggi davvero problematici e deplorevoli.

Ma ogni stagione che passa, diventa davvero difficile guardare il vecchio Herbert, veterano di guerra, seguire Chris Griffin e fare battute davvero pesanti e perverse che sono diventate ormai una gag che lo contraddistingue.



È apparso per la prima volta nell'episodio della terza stagione Laggiù nel profondo sud (To Love and Die in Dixie) ed è stato creato dallo scrittore e doppiatore Mike Henry, ideatore anche del personaggio di Cleveland Brown. Per realizzare Herbert, Henry si è ispirato a un uomo anziano che ha incontrato quando lavorava in un negozio di alimentari ai tempi del liceo.

Tuttavia, originariamente Herbert era stato scritto per essere l'autista spaventoso dello scuolabus di Chris invece finisce per essere un uomo raccapricciante e senza lavoro che gira in accappatoio per le strade di Quahog.

Herbert è probabilmente il personaggio più odiato dello show per ovvie ragioni ed è noto anche come Herbert the Pervert, in lingua originale, perché Herbert fa rima con Pervert ovviamente.

Data la propensione di Herbet, il suo nome è collegato proprio a tutto ciò che ci fa rabbrividire del suo personaggio e lo spettacolo non si è mai fatto scrupoli ad affrontare neanche questo controverso argomento.



Scoprite com'è nata la sigla de I Griffin e come si chiama il pollo che picchia Peter Griffin.