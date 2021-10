I Griffin, Lois doveva avere un look totalmente diverso nei piani originali

I Griffin, creati da Seth MacFarlane, si sono affermati come una delle più grandi serie animate di tutti i tempi in questi anni ed è impossibile sottovalutare l'impatto che lo show ha avuto sulla cultura pop. Tuttavia, la serie all'inizio era diversa rispetto a ciò a cui siamo abituati, soprattutto il look di un personaggio era molto diverso!

Attori come James Woods e Ryan Reynolds hanno fatto apparizioni nello show. Anche George Lucas, ha permesso a MacFarlane di utilizzare personaggi di Star Wars negli episodi parodia perché è un fan dello spettacolo.



Ma ci sono stati più episodi che hanno preceduto la creazione de I Griffin come li conosciamo oggi. Molto è cambiato nel corso degli anni, inclusi doppiatori e animazioni.



Un piccolo dettaglio che spesso passa inosservato a molti fan è il fatto che Lois fosse in realtà bionda nel pilot della serie, come potete vedere nell'immagina in calce alla notizia. Lois è nota per la sua iconica pettinatura arancione, ma la versione originale di Lois era bionda. Quando il pilot ha ricevuto il via libera dalla Fox, Seth MacFarlane ha realizzato l'episodio con il piccolo budget di $ 50.000 che gli è stato assegnato.

Non sembra esserci una vera ragione per cui il colore dei capelli di Lois è cambiato. Potrebbe essere stato fatto per far risaltare di più il suo personaggio, ma vedere Lois bionda è oggi piuttosto sorprendente dopo anni passati a guardare la sua chioma arancione.

