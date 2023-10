I Griffin: Meg diventa mamma nei nuovi episodi!

Al termine della pausa estiva, I Griffin è tornato con la sua consueta programmazione settimanale sulle reti Fox per dare il via alla sua ventiduesima stagione. La serie creata da Seth MacFarlane è partita decisamente col botto dato che nel primo episodio abbiamo assistito a una svolta epocale: Meg Griffin rimane incinta e dà alla luce un figlio.

Meg è stata il bersaglio degli scherzi de I Griffin per la maggior parte della sua durata, e gli episodi incentrati su Meg stessa di solito proseguono questo espediente scherzoso con una qualche svolta della sua personalità che porta le cose in una direzione poco confortevole. Questa era la preoccupazione per il nuovo episodio della serie, quando è stato annunciato che Meg avrebbe fatto da madre surrogata.

Ricordiamo che Seth MacFarlane aveva lasciato I Griffin in sostegno allo sciopero della WGA, ma a sciopero concluso l'autore è tornato al proprio posto.

Il primo episodio della stagione 22 de I Griffin ha visto, infatti, Meg offrirsi come madre surrogata a Bruce e al suo compagno Jeffrey, e riuscire ad avere il bambino (dopo diversi mesi in cui Peter usa questo lasso di tempo per drogarsi). Fortunatamente non c'è la svolta negativa vista nei precedenti episodi incentrati su Meg: lei e il bambino finiscono per stare bene e presto il bambino finisce con i suoi genitori. Ma non prima che Meg cerchi di tenere il bambino più a lungo di quanto avrebbe dovuto.

Nel teaser de I Griffin, in questa attesa Stagione 22 ci aspettano episodi esilaranti, come quello in cui Peter fa a pezzi la star di Dune Timothée Chalamet.

Per chi non fosse in pari con la serie animata, l'episodio 1 della stagione 22 de I Griffin si intitola "Fertilized Megg": qui Meg si offre volontaria per diventare una madre surrogata per Bruce, il quale rivela che lui e Jeffrey volevano avere un figlio tutto per loro. Meg ha poi il bambino, ma per un po' finge che Bruce e Jeffrey si siano rifiutati di venire a prenderlo dopo la sua nascita. Ben presto si scopre che in realtà Meg li ha tenuti lontani dicendo loro di essere impegnata, ma fortunatamente tutto si risolve alla fine dell'episodio.