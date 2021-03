I Griffin: perché Stewie è un genio del male? Riscopriamo le sue origini

I figlio più piccolo di Lois e Peter Griffin non assomiglia a niente che abbiamo mai visto prima in televisione, il suo oscuro senso dell'umorismo unito alla sua intelligenza e al suo vocabolario creano un personaggio difficile da trovare in qualsiasi altro contesto.

Le sue trame tengono tutti incollati allo schermo televisivo, Stewie Griffin è un bambino molto precoce che parla e si comporta da adulto. Molti dei momenti migliori della serie vedono protagonista proprio il bambino moralmente discutibile della famiglia. All’inizio era intenzionato ad uccidere sua madre ma si è lentamente trasformato in un genio divertente che si diverte con il cane di famiglia, Brian.



Nonostante sia solo un bambino, ha un accento britannico e il più alto QI nello show. È una mente geniale che ha trascorso le prime sei stagioni dedicandosi al tentativo di uccidere sua madre, Lois nei modi più strani e incredibili possibile, ma perché è così cattivo e geniale?

Sostanzialmente il piccolo Griffin è un megalomane che desidera conquistare il mondo e vede in Lois la minaccia più grande ma è frustrato perché ha ancora bisogno che lei si prenda cura di lui essendo un bambino, anche se non riesce a digerire la cosa.

Spesso accenna al fatto che è più intelligente di tutte le persone che conosce, non solo tecnologicamente ma socialmente e maturamente, come motivo per comportarsi come se odiasse tutto. Sa già che la vita lo deluderà, quindi perché preoccuparsi? Il suo cinismo è uno dei tratti più caratteristici insieme al suo, falso, accento britannico.



In un episodio Stewie ha visto uno psicologo e questo è stato un momento di svolta per il personaggio in cui sono state rivelate molte informazioni. Apparentemente, la scelta di fingere il suo accento deriva dal profondo bisogno di Stewie di distinguersi da tutti gli altri.

La sua intelligenza deriva dalla sua parentela con nientemeno che Leonardo Da Vinci. Apparentemente, dalla parte di Lois, Stewie è imparentato con uno degli esseri umani più brillanti che siano mai vissuti. Stewie scopre il suo lignaggio durante l'ennesima avventura nel tempo e considerando la genialità di Da Vinci, questa connessione con Stewie non è così inverosimile visto ciò che riesce a fare il piccolo.



