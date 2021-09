I Griffin, Peter è ispirato ad una persona reale: ecco chi

Non c’è migliore ispirazione della realtà per creare un'opera e questo lo sa bene il creatore de I Griffin, Seth MacFarlane, che per dare vita all’iconico ed esilarante capofamiglia della sua serie animata ha presto spunto da una persona che ha realmente incontrato durante la sua vita.

Peter Griffin è il personaggio principale dello show animato, giunto alla sua ventesima stagione, poiché è il padre di famiglia che con le sue battute e la sua stupidità ha conquistato il pubblico di tutto il mondo.



Da impiegato in una fabbrica di giocattoli a operaio in un birrificio (e con alcuni lavori casuali nel mezzo), Peter è riuscito ad affrontare tutti i tipi di disavventure con sua moglie Lois, i suoi figli Chris, Meg e Stewie e, naturalmente, il suo cane spiritoso, Brian.



Quello che molti fan non sanno è che in realtà il personaggio è ispirato da una persona reale che MacFarlane conosceva. Peter è ispirato ad una guardia di sicurezza del college Rhode Island School of Design che MacFarlane ha frequentato a Boston.

Il creatore dello spettacolo ha detto che amava il suo accento forte e la sua voce profonda. Non appena MacFarlane ha avuto l'idea per I Griffin, ha capito che doveva ispirarsi a quell’uomo per creare il patriarca della famiglia e la sua scelta si è rivelata azzeccata.



I Griffin sono sopravvissuti alla cancellazione per ben due volte e sono diventati oggi una delle serie animate per adulti più conosciute nella cultura pop. Scoprite quali sono i dieci momenti più divertenti de I Griffin nel nostro approfondimento.