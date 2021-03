I Griffin, Peter in realtà indossa una camicia da donna? Il curioso dettaglio nascosto

Peter Griffin è il personaggio più iconico de I Griffin, serie animata creata da Seth Macfarlane giunta alla sua diciottesima stagione. Per tutti questi anni però i fan potrebbero non aver notato un piccolo dettaglio legato al padre di famiglia mentre ci faceva divertire con le sue gag e la sua stupidità.

Tra una risata e l’altra qualcuno si è accorto che Peter indossa una camicia da donna o forse una camicia al rovescio. Se nelle camicie da uomo infatti i bottoni si trovano sul lato destro, in quelle da donna l'abbottonatura si trova sul lato sinistro. Possiamo dire che Peter indossa una camicia da donna perché i bottoni si trovano sul lato destro della cucitura, come lo sarebbero se la camicia fosse effettivamente da donna.

Quindi la camicia bianca che Peter indossa sempre ha i bottoni dal lato sbagliato per un uomo, ma perché è così, e come possiamo saperlo? Non abbiamo una risposta per questo mistero.

Il motivo potrebbe essere dovuto ad un semplice errore nel disegno di Seth Macfarlane oppure potrebbe essere una cosa voluta e studiata, dopotutto Peter ci ha mostrato spesso il suo lato femminile e più sensibile.



