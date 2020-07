I Griffin prendono in giro gli X-Men: ecco l'esilarante gag ispirata a Quicksilver

Dopo il rinnovo per nuove stagioni da parte di Fox, I Griffin sono pronti a tornare in grande stile e per l'occasione gli autori hanno pensato di rendere omaggio in maniera scherzosa ai famosi X-Men di casa Marvel.

In particolare l'episodio in questione presenta la parodia di una nota scena di X-Men: Giorni di un Futuro Passato con protagonista Quicksilver . Nel film il mutante velocista appare in una sequenza in cui il tempo sembra fermarsi, mentre lui "passeggia" a velocità supersonica tra i villain e sistema la situazione con tranquillità. Un espediente comico già nell'originale, che qui viene riadattata al contesto demenziale della tipica famiglia americana.

Come potete vedere dalla clip qui sotto, Chris torna a casa da scuola dicendo di avere in serbo un bellissimo starnuto: quando lo esegue di fronte alla sua famiglia, Meg decide di mettersi le cuffie e ascoltare Ode to my family dei Cranberries, iniziando a correre incredibilmente veloce . Per mettere a tacere i suoi familiari gioca loro una serie di scherzi: quando il tempo riprende il suo regolare corso si ritrovano tutti a terra doloranti, e per giunta vengono raggiunti dallo starnuto di Chris.

"Dannazione, chi è segretamente un X-Men?", esclama la madre alla fine. Sicuramente l'episodio, in onda il 19 settembre 2020, conterrà anche altri spassosi riferimenti al mondo dei mutanti. In precedenza i Griffin avevano citato anche Mortal Kombat, e l'autore della serie si era inventato un simpatico podcast con Bryan e Stewie, per intrattenere i fan in quarantena.