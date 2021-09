I Griffin resta su Fox: è scontro aperto tra l'emittente e Seth MacFarlane

Tira aria di bufera dalle parti di Fox: la celebre emittente è ormai in guerra aperta con Seth MacFarlane, l'autore de I Griffin che più volte, in tempi recenti, ha ribadito di non ritenere più il network statunitense il luogo adatto per la messa in onda della sua creatura più importante. I vertici dell'azienda, però, la pensano diversamente.

Pochi giorni dopo la multa comminata a Disney per l'episodio blasfemo de I Griffin, infatti, il presidente di Fox Entertainment Michael Thorn ha confermato di non avere alcuna intenzione di rinunciare alla messa in onda di uno degli show più popolari della rete.

"Lo show sarà nostro ancora per qualche anno e quindi abbiamo intenzione di continuare a tenerlo nella nostra line-up, e soprattutto continuiamo a vederlo come parte integrante del nostro brand per quanto concerne l'animazione. I Simpson sono ancora al top e lo stesso vale per I Griffin, senza neanche menzionare Bob's Burger" sono state le parole di Thorn.

Niente spazio per le lamentele di MacFarlane, dunque: nonostante le esternazioni ben poco equivocabili dell'autore, palesemente ostile alle politiche societarie, I Griffin resteranno su Fox ancora per un po' di tempo. Nell'attesa delle nuove stagioni, intanto, rivivete con noi i 10 momenti più divertenti de I Griffin.