I Griffin: la serie introduce il nuovo fratello di Stewie!

Dopo il figlio di Meg, questa 22esima stagione de I Griffin sta ancora riservando diversi colpi di scena agli spettatori e l'ultima trovata riguarda nuovamente un'aggiunta alla famiglia più irriverente d'America. La serie di Seth MacFarlane continua a stupire il suo pubblico, non risparmiando nessun tipo di questione, politica o familiare che sia.

Nel corso dell'ultimo episodio, Stewie ha scoperto di avere un altro fratellastro che vive a Boston! Dall'inizio della stagione, I Griffin ha introdotto altri membri della famiglia allargata dei Griffin, dato che Peter aveva precedentemente diffuso il suo materiale genetico in una banca del seme, e ha portato al debutto di uno dei più grandi rivali di Stewie, Betram. Ma questa volta è da parte di Lois che arriviamo a un nuovo fratello.

Il nuovo episodio ha rivelato che Lois Griffin ha effettivamente venduto alcune delle sue ovaie, ma Stewie ha scoperto che 9 delle 10 ovaie fecondabili sono state eliminate per mancanza di interesse. È stato qui che ha scoperto di avere un altro fratello a Boston, nato da questo ovulo fecondato, e i fan hanno potuto conoscere "Boston Stewie", una versione dello stereotipo bostoniano di Stewie che ha avuto una vita molto più dura di quella che ha avuto il piccolo protagonista della serie mentre aspettava di essere adottato dalla madre giusta.

Nel frattempo, scoprite il primo trailer di Ted, la serie prequel dei film sull'omonimo e sboccatissimo orsacchiotto scritti e diretti da Seth MacFarlane.

L'episodio "Boston Stewie", vede Stewie dirigersi a Boston per saperne di più sul fratellastro che ha appena scoperto di avere, e si rende conto che questo nuovo fratello non era la persona educata che si aspettava. Si tratta invece di un ragazzo molto spavaldo che ha aiutato Stewie a prendere il controllo della casa dopo aver picchiato duramente Peter e Lois. È qui che Boston Stewie spiega che sua madre non lo voleva e lo ha abbandonato, finendo per lasciare l'orfanotrofio quando nessuno lo voleva adottare.

Stewie e il suo nuovo fratellastro legano poi nel corso dell'episodio, scoprendo come migliorare la vita l'uno dell'altro, e Stewie aiuta Boston Stewie a farsi adottare da un gruppo di sette donne (scherzando sul fatto che una sarà sua madre e le altre saranno le sue amanti) mentre tutto si conclude. Si tratta dell'ennesimo membro della famiglia allargata dei Griffin, e probabilmente non sarà l'ultimo.