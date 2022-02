I Griffin, una star rivela quando lascerà il cast vocale della serie animata

Una delle protagoniste del cast vocale della serie animata I Griffin ha rivelato che a un certo punto potrebbe lasciare lo show: ecco che cosa ha rivelato Alex Borstein in una recente intervista.

L'attrice Alexandrea Borstein, nota non solo per essere la voce di Lois Griffin nella versione originale della serie animata, ma anche per il suo ruolo nella serie Amazon Prime The Marvelous Mrs. Maisel, ha recentemente parlato del suo ruolo ne I Griffin.

Durante un'intervista, l'attrice ha spiegato che abbandonerà il ruolo di Lois Griffin quando gli sceneggiatori non avranno più del materiale sorprendente per lei: "Finché gli autori riusciranno a ideare storie in qualche modo fresche e interessanti. Ogni volta che leggo un copione rido moltissimo, quello è il mio metro di paragone".

A proposito, sapevate che Lois Griffin doveva avere un look diverso secondo i piani originali dello show?

La serie animata creata da Seth MacFarlane è stata rinnovata per la 21° stagione e in molti si chiedono per quanto ancora riuscirà a mantenere l'interesse dei fan e la sua caratteristica verve comica.

"Lo show sarà nostro ancora per qualche anno e quindi abbiamo intenzione di continuare a tenerlo nella nostra line-up, e soprattutto continuiamo a vederlo come parte integrante del nostro brand per quanto concerne l'animazione" ha dichiarato di recente il Presidente di Fox Entertainment, Michael Thorn. "I Simpson sono ancora al top e lo stesso vale per I Griffin, senza neanche menzionare Bob's Burger".

Le dichiarazioni di Thorn fanno seguito allo scontro con Seth MacFarlane sui Griffin: l'ideatore dello show ha ribadito più volte di non ritenere più che Fox sia il luogo adatto per la messa in onda della sua creazione, ma il network non sembra intenzionato a cedere.