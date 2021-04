I Griffin, Stewie vi convincerà a vaccinarvi contro il COVID in questo nuovo video

I Griffin ci hanno abituato a gag irriverenti e polemiche per delle battute che spesso superano il limite ed in questo periodo dell’anno si facevano sempre promotori degli Emmy Award con la loro campagna per i premi. Quest’anno invece lo show userà la sua popolarità per una campagna globale di vaccinazione contro il COVID-19.

In una clip che andrà in onda in USA durante i titoli di coda dell'episodio di questa domenica, la serie riprende una delle sue scene diventate più famose e più iconiche con protagonista Stewie Griffin, presente nella premiere della quinta stagione del 2006 intitolata Stewie ama Lois (Stewie Loves Lois), dandole una nuova svolta inaspettata alla fine.



Almeno una volta vi sarà capitato di vedere la scena in cui Stewie assilla sua madre Lois chiamandola ripetutamente mentre lei è stesa sul letto esausta. In questa clip geniale il bambino continua a chiamarla e quando lei domanda “cosa vuoi?” Stewie semplicemente risponde: “vaccinatevi!” scappando via ridendo.

Questa trovata de I Griffin è davvero utile per promuovere la campagna di vaccinazione in America e nel mondo, data la risonanza ed il grande successo dello show creato da Seth MacFarlane.



Vi lasciamo con l'approfondimento sul perché ne I Griffin ci sono tante parodie di Star Wars e alcune curiosità sulla sigla de I Griffin.