I Griffin contro Timothée Chalamet: il teaser della stagione 22 fa a pezzi la star di Dune

La nuova stagione de I Griffin debutterà negli USA il primo ottobre 2023 e una prima anticipazione dei nuovi episodi, pubblicata da Fox, ci dà un’idea di quello cui andremo incontro nei nuovi episodi dell’irriverente cartone. Tra le situazioni degne di nota, la nuova presa in giro nei confronti di Timothée Chalamet, protagonista di Dune.

Il sostegno di Seth MacFarlane nei confronti dello sciopero degli sceneggiatori ha bloccato anche la scrittura dei nuovi episodi de I Griffin che, a ogni modo, torneranno con l’ultima stagione già pronta durante il prossimo autunno.

L’anticipazione rilasciata sul canale Youtube di Fox ci permette di conoscere parte delle nuove trame raccontate, con Peter che si cimenterà in un nuovo lavoro, la vacanza della famiglia in Florida che non andrà nel verso giusto e Meg pronta a diventare una madre surrogata.

Particolare interesse ha poi destato la citazione del personaggio di Paul Atreides caricaturata nel cartone in cui ci viene presentato un Timothée Chalamet emaciato e inseguito da Peter tra le dune del deserto.

L’attore era già stato preso di mira dallo show per la sua costituzione leggera e aveva già dimostrato di avere senso dell’umorismo prendendo la questione nel migliore dei modi.

In attesa di poter vedere le nuove puntate della serie animata anche in Italia, vi lasciamo al surreale live-action anni ’80 dei Griffin creato da un’intelligenza artificiale.