I Griffin, ecco il vero nome di Meg e perché: ve lo ricordavate?

Meg Griffin è sempre oggetto di battute, sbeffeggiamenti e prese in giro nella fortunata serie animata creata da Seth MacFarlane I Griffin. La figlia di mezzo di Peter e Lois viene continuamente ridicolizzata praticamente da tutti e nasconde alcuni segreti, uno di questi riguarda il suo nome di battesimo.

La raffica di insulti rivolti a Meg è diventata ormai una delle gag più longeve del programma ma ci sono ancora molte cose che alcuni fan potrebbero non sapere sull'adolescente.



Per anni il pubblico ha pensato che Meg fosse l'abbreviazione di Megan, ma nell'episodio della dodicesima stagione intitolato "A Fistful of Meg", scopriamo che ci siamo sbagliati e la verità è, come sempre, molto comica.



Mentre è a scuola, Meg viene salutata da un gruppo di ragazze che la chiamano "Megan". Lei le corregge, dicendo che Meg in realtà è l'abbreviazione di qualcos'altro. Ci viene quindi mostrato un flashback in ospedale del giorno in cui Meg è nata.



Quando Lois consegna il certificato di nascita di Meg a Peter, dicendo di darlo alle infermiere, l’uomo prende un pennarello nero e cambia il nome di sua figlia in Megatron, concludendo l'evento ridacchiando mentre canta "robot in incognito".

Meg quindi prende il nome da un Transformer, quello che è l’antagonista principale dell’intera serie, forse dovrebbe suggerirci qualcosa anche sul personaggio di Meg? Chissà.

Al mondo ci sono sicuramente molte persone che si chiamano Megan ma solo una che si chiama "Megatron".



