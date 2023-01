I Griffin: questa versione live-action anni 80 creata da una AI è davvero inquietante

Ebbene sì, tramite un programma di intelligenza artificiale, la celebre serie animata I Griffin di Seth MacFarlane è stata ricreata in live-action, nello stile delle sit-com anni'80. Il risultato è un trailer che oltre ad affascinare per il look è anche profondamente inquietante. Lo trovate comodamente all'interno della news dopo il salto.

In un recente video su YouTube, pubblicato da SonUzumakilchigo, gli spettatori possono assistere alla nuova versione de I Griffin realizzata appunto come una sit-com degli anni '80 attraverso l'IA, ma le rappresentazioni hanno anche suscitato il terrore ad alcuni. Il video ritrae tutti i Griffin, la loro casa in Spooner Street e i vicini Joe, Quagmire e Cleveland.

Sebbene possa sembrare che I Griffin con le loro storie abbiano praticamente affrontato di tutto, la serie non ha mai presentato versioni live-action dei suoi personaggi, nemmeno di striscio. L'idea è stata accolta con interesse e si tratta di una transizione che non molti altri show animati sono riusciti a realizzare. Il cortometraggio live-action di Rick and Morty, interpretato da Christopher Lloyd e Jaeden Martell, ha ottenuto un riscontro positivo, ma la serie non ha mai presentato un episodio completo come questo. Per quanto riguarda I Griffin, poiché l'ambientazione e la maggior parte dei personaggi sono realistici, un adattamento live-action sembra più fattibile.

I Griffin in live-action sarebbe un progetto divertente e sarebbe praticamente impossibile vedere i doppiatori apparire nei panni dei loro rispettivi personaggi, considerando che MacFarlane dà voce a diversi membri della famiglia Griffin. Le immagini dell'IA, per quanto strane da vedere, danno al pubblico un'idea di come potrebbero apparire e di come potrebbe essere realizzato un film o una serie interamente in live-action. Resta da vedere se Peter e gli altri saranno immaginati esattamente così.

Nel frattempo, I Griffin è arrivato a quota 21 stagioni, con quest'ultima ancora inedita in Italia. Di recente, Chloe Grace Moretz ha parlato del suo meme nella serie, mentre Seth MacFarlane del suo rapporto con la Fox. Le stagioni de I Griffin sono disponibili su Disney+.