Griselda, ecco la prima foto di Sofia Vergara nei panni della Regina del cartello

Netflix ha diffuso online la prima immagine di Sofia Vergara nella mini-serie Griselda in cui interpreta la criminale colombiana Griselda Blanco. Il progetto sarà composto da sei episodi che racconteranno la storia vera della regina del cartello, la serie è prodotta dal team creativo dietro Narcos.

Griselda è stata una prolifica signora della droga durante gli anni '80 e l'inizio degli anni 2000, portando cocaina dalla Colombia negli Stati Uniti e continuando a gestire il suo impero anche dal carcere. È stata responsabile di 200 omicidi ed è diventata la prima criminale donna miliardaria. Griselda ha lavorato per il cartello di Medellín, l'organizzazione criminale fondata e guidata da Escobar, ed è stata la donna responsabile dell'introduzione del contrabbando di cocaina allo stesso boss.



Qualche mese fa Netflix ha annunciato Griselda e dopo aver recitato per undici stagioni in Moden Family nei panni di Gloria, la prima immagine della mini-serie che potete vedere in calce alla notizia ci mostra un’inedita Sofia Vergara che guarda alla telecamera con aria di sfida mentre tiene una sigaretta tra le dita. Netflix inoltre ha annunciato anche il cast completo dello show che include Alberto Guerra (Narcos: Messico) come “Dario”, Vanessa Ferlito (NCIS: New Orleans) come “Isabel”, Alberto Ammann (Narcos) come “Alberto Bravo”, Christian Tappan (The Great Heist) come “Arturo”, Diego Trujillo (Metastasis) come “Tedesco Panesso”, Paulina Davila (Luis Miguel) come “Carmen”, Gabriel Sloyer (Narcos) come “Diaz”, Juliana Aidén Martinez (Blacklist) come “June”, Martin Rodriguez (Detrás de la verdad) come “Rivi”, e José Zúñiga (American Crime Story, Versace) come “Amilcar”.

Vergara è anche produttrice esecutiva insieme a Luis Balaguer, questo è un vero e proprio progetto di passione per l’attrice che ha sviluppato Griselda per otto anni prima di portarlo su Netflix. Non è ancora stata fissata una data di uscita per la mini-serie, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e fateci sapere nei commenti che ne pensate di questa prima foto!