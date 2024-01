Griselda, guida al cast: chi sono gli attori della nuova serie Netflix?

Nella giornata di ieri ha fatto il suo debutto su Netflix Griselda, serie con protagonista Sofia Vergara che racconta la storia di Griselda Blanco, ovvero colei che tra gli anni '70 e '80 costruì un vero e proprio impero della droga tanto da essere soprannominata "la Madrina" ed essere temuta perfino da Pablo Escobar. Ecco tutti i personaggi.

Partiamo proprio da Griselda Blanco. Signora della droga colombiana, ha assunto un ruolo di primo piano nei bassifondi di Miami a partire dagli anni Settanta. Ha avuto diversi soprannomi, come Vedova Nera e Madrina della Cocaina. La serie mostra come questa spietata e tenace criminale sia salita al potere, i suoi piani malvagi e i suoi numerosi doppi giochi.

Sofia Vergara è nota principalmente per aver interpretato il personaggio di Gloria Pritchett nelle 11 stagioni di Mordern Family. Ha recitato anche in Hot Pursuit, Chef e Wild Card. Su queste pagine potete recuperare il trailer di Griselda.

Darío Sepúlveda (interpretato da Alberto Guerra) è il terzo marito di Griselda Blanco, che ha sposato nel 1978. Hanno un figlio di nome Michael Corleone Blanco. Insieme si sono stabiliti a Miami nel 1978, portando Griselda a occuparsi dei desideri della città. Prima di sposare Griselda, Dario era un collaboratore del suo rivale Fernando. Alla fine la salvò da un attentato, tradendo il suo ex capo. Tra i ruoli di rilievo di Guerra figurano El Refugio, Cassandro e Non aprite quella porta.

Carmen (interpretata da Vanessa Ferlito) è un'amica di Griselda a Miami che la aiuta a nascondersi dalla polizia e a vendere la cocaina che le rimane. L'amicizia tra le due prende una svolta nell'episodio 5, quando Griselda quasi uccide Carmen dopo averla sospettata di essere un'informatrice della polizia. Ferlito ha recitato in precedenza in Grindehouse - A prova di morte di Quentin Tarantino e in NCIS: New Orleans.

Il Rivi Ayala di Martin Rodriguez è il fedele braccio destro di Griselda e sicario del suo cartello. Il minaccioso killer è noto per il suo carattere intimidatorio e il suo atteggiamento spietato. È la persona da chiamare quando Griselda vuole che qualcuno venga ucciso. Rodriguez è noto per i suoi ruoli in Time and the Wind, Zanahoria e El Cuatro de Leo.

Alberto Ammann si unisce al cast di Griselda nel ruolo di Alberto Bravo. Bravo è il secondo marito di Griselda, che l'ha aiutata a fondare il suo cartello della cocaina in America. Nell'episodio 1, Bravo viene ucciso da Griselda dopo un disaccordo sui loro affari in ascesa. Ammann ha lavorato a Cell 211, Upon Entry e Narcos.

Arturo Mesa è il contabile e amico intimo di Griselda. Il personaggio è interpretato sullo schermo da Christian Tappan. Mesa è uno dei pilastri del business della cocaina di Griselda prima di essere ucciso dall'altro rivale, Rafa Salazar. Tappan è apparso in It Was Always Me, The Great Heist e The Five Juanas.

Gabriel Sloyer interpreta Raul Diaz, uno dei detective incaricati di distruggere Griselda e il suo traffico di droga a Miami. È a capo di un pool antidroga chiamato CENTAC ed è anche responsabile del reclutamento di June Hawkins nella squadra. I fan di Red Dead Redemption II potrebbero riconoscere Sloyer per aver doppiato Javier Escuella. L'attore è apparso anche in Inventing Anna, Power e Last Ferry.

Juliana Aidén Martinez interpreta June Hawkins, un'analista del Dipartimento di Polizia di Miami che lavora con Raul Diaz per indagare e catturare Griselda Blanco. Lavorare in una squadra di soli uomini è una sfida per la Hawkins, ma lei si impegna a fondo per dimostrare di poter essere formidabile e implacabile come Griselda. Martinez ha partecipato a episodi di The Blacklist, The Bodega e Prodigal Son.