Griselda, perché la serie Netflix del momento è stata denunciata in tribunale?

Come mai Griselda ha ricevuto una denuncia? Il true crime targato Netflix incentrata su Griselda Blanco, narcotrafficante conosciuta con l'appellativo di "Madrina della Droga", è stato portato in tribunale dalla società di proprietà della famiglia di Blanco.

Sofia Vergara, protagonista della serie e produttrice esecutiva, è al centro della denuncia in cui si afferma che Griselda starebbe sfruttando l'immagine della famiglia Blanco senza le dovute autorizzazioni: TMZ è stato il primo a dare la notizia del fascicolo legale. Vergara ha replicato all'azione legale in un'intervista per Entertainment Tonight: "Ho cercato di capirla [Griselda] fin dall'inizio. Ho iniziato ad essere affascinata da lei, perchè ha ottenuto così tante cose che per una donna erano impossibili da ottenere, anche se erano orribili". Anche l'autore di Griselda, Eric Newman, si è espresso a riguardo: "Non è la prima volta che mi capita. La famiglia Escobar ha fatto richieste simili [per la serie Narcos]. Avevamo una storia molto specifica che volevamo raccontare. Penso che siamo riusciti a farlo, e non credo che questo impedisca a chiunque altro di raccontare la loro versione".

Anche se Blanco è un personaggio pubblico, nella causa si afferma che non ci sarebbe stata l'autorizzazione per utilizzare l'immagine dei suoi figli nella serie senza compenso. Il figlio di Blanco, Michael Blanco, ha affermato di essere stato coinvolto in una serie di interviste dal 2009 con lo scopo di creare una serie e un libro a partire dalla storia della sua vita: queste interviste sarebbero continuate fino al 2022, per più di un decennio. La famiglia Blanco sostiene che questi progetti sarebbero stati discussi con un produttore prima che Netflix si mettesse in contatto con loro. Il figlio di Blanco afferma di aver saputo dell'interesse della piattaforma streaming, che avrebbe assicurato di non voler utilizzare nessun dettaglio proveniente dalle interviste. Qui il nocciolo della causa: la famiglia della "Madrina della Droga" afferma che Griselda (qui il trailer con Sofia Vergara) si basa interamente sul materiale offerto da Michael, nonostante la famiglia non abbia ricevuto alcun tipo di compenso.