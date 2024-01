Griselda, la serie Netflix con Sofia Vergara avrà una seconda stagione?

Lo scorso weekend ha debuttato in streaming la prima stagione di Griselda che si è rivelata un successo, capace di riportare l'attenzione su questo genere di prodotti. Prodotta dai creatori di Narcos, la serie offre un'avvincente rappresentazione dell'ascesa e caduta di una delle più famose boss del crimine al mondo interpretata da Sofia Vergara.

Lo show, tuttavia, non ha una seconda stagione in cantiere. Griselda è ancora in attesa del via libera per un eventuale rinnovo. Uno dei fattori è che gli indici di ascolto di Nielson saranno disponibili per la serie Netflix soltanto a partire da marzo 2024. Tuttavia, secondo il sito web di monitoraggio dei telespettatori Television Stats, la serie ha fatto registrare numeri impressionanti.

La serie con Vergara mattatrice assoluta è attualmente la più vista su Netflix, nonché la serie poliziesca più vista in streaming e la seconda serie drammatica più vista questa settimana, superata solo dalla miniserie di Apple TV+ Masters of the Air. Inoltre, vanta un tasso di coinvolgimento del 72%. Per avere un termine di paragone, la terza serie in classifica, True Detective: Night Country, si trova dietro al 40%.

La serie ha raccolto consensi sia dai fan che dalla critica, indicando un potenziale promettente per altre storie. Secondo l'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, Griselda ha un indice di gradimento dell'88% da parte della critica, basato su 40 recensioni. Inoltre, vanta un significativo 78% di approvazione da parte del pubblico, con oltre 100 recensioni verificate. Scoprite il cast e i personaggi di Griselda.

Sofia Vergara, che interpreta Blanco, fugge a Miami con i suoi tre figli dopo aver lasciato il marito Alberto ed essere scappata da Bogotà. Si trasferisce da una vecchia amica, Carmen (Vanessa Ferlito), che ha abbandonato quello stile di vita anni prima. Tuttavia, Blanco ha con sé un chilo di cocaina, il più grande prodotto del mondo, e ha bisogno di denaro per la sua famiglia.

Tentando un gioco pericoloso, si rivolge a un vecchio amico, Arturo (Christian Tappan), affinché la aiuti a contrabbandare la coca nel Paese, sfruttando i suoi legami con le donne del mercato del sesso. Questo attira l'attenzione di un boss della droga locale (José Zúñiga), di un sicario (Alberto Guerra) e di un'agente di intelligence femminile (Juliana Aiden Martinez) del Dipartimento di Polizia di Miami. Ben presto, l'operazione si espande dalla Colombia, alla Carrabia e alla Florida.

Tuttavia, trattandosi di una miniserie, il suo futuro potrebbe dipendere dalla ricerca di storie che si allineino con la linea temporale dell'arrivo della Madrina negli Stati Uniti.