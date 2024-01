Griselda, la società della vera boss fa causa a Netflix per la serie con Sofia Vergara

La serie tv Griselda sembra essere nei guai ancora prima del debutto su Netflix, previsto per il 25 gennaio 2024. La dirigenza dell’azienda della donna raccontata nello show, ha presentato un’ingiunzione contro la piattaforma di streaming per impedire la pubblicazione dell’opera per utilizzo senza consenso e senza compenso della propria immagine.

Dopo aver visto il trailer di Griselda, torniamo ad occuparci dello show televisivo che ripercorre la vita di Griselda Blanco, imprenditrice colombiana condannata per narcotraffico e considerata una vera e propria madrina della criminalità organizzata internazionale, per riportare il tentativo da parte della Blanco’s Estate di bloccare la trasmissione degli episodi lamentando un uso non autorizzato del nome e dei metodi della società.

La questione riguarderebbe dei colloqui fatti dal figlio di Griselda per riuscire a realizzare un libro o una serie sulla figura della madre e lo sfruttamento da parte di Netflix di alcune informazioni che sarebbero dovute rimanere tra le parti chiamate in causa da Michael.

In merito alla vicenda, la famiglia Blanco ha rilasciato un comunicato preciso e assolutamente dettagliato: “È indubbio che Griselda Blanco abbia preso la decisione di permettere a Michael Blanco, suo figlio, di portare avanti e di beneficiare della sua vita in relazione alle produzioni artistiche e letterarie basate sulla propria storia. Dal 2008, Michael Blanco ha lavorato duramente nell’industria dell’intrattenimento, partecipando a numerose interviste e programmi televisivi per raccontare la sua storia. È anche l’eccezione autore del libro ‘Mia madre, la madrina e la vera storia di Michael Corleone Blanco, figlio di Griselda Blanco’. Ha pubblicato questo libro nel tentativo di esaudire i dedisderi di sua madre e di raccontare al mondo i dettagli più intimi della sua vita e di quella di sua madre, Griselda Blanco. È una storia avvincente.

Michael Blanco sarebbe stato più che disposto a condividere con Latin World Entertainment e con Netflix il suo duro lavoro e i dettagli pubblici della vita di sua madre, a patto di ricevere un compenso equo. Non c’è dubbio che Michael Blanco sia umile ed entusiasta ogni volta che qualcuno si rivolga a lui per fare luce su sua madre e sulla famiglia Blanco. Tuttavia, nel caso di Latin World Enterntainment/Netflix, gli imputati si sono rivolti a Michael Blanco per ottenere il suo lavoro, il suo punto di vista e le sue intuizioni, per poi voltargli le spalle e comportarsi come se non esistesse, nell’evidente tentativo di raccogliere i propri profitti. È deludente che Latin World Entertainment e Netflix pretendano che sia accettabile utilizzare il lavoro commerciale di Michael Blanco senza il suo permesso.

La comune cortesia, il consenso e il risarcimento avrebbero risolto amichevolmente la questione con gli imputati ed evitato questa causa. Questa causa si riduce al principio del rispetto di un individuo e delle leggi applicabili, unito all’uso e o allo sfruttamento illegale della persona di Blanco, delle sue idee letterarie e del suo dovere nei confronti della volontà di sua madre”.

In attesa di capire come finirà la questione e se potremo riuscire a vedere la serie già dal finire di questa settimana, vi lasciamo alla prima foto di Sofia Vergara in Griselda.