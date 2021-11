Griselda, Sofia Vergara protagonista di una mini-serie Netflix dello showrunner di Narcos

Sofia Vergara ha trovato il suo prossimo progetto lavorativo dopo aver raggiunto il successo grazie alla sitcom Modern Family. L’attrice sarà infatti protagonista di una mini-serie Netflix nei panni della "Vedova Nera" e della "madrina della cocaina" Griselda Blanco, nella serie Griselda.

Lo showrunner di Narcos e Narcos: Messico, Eric Newman, scriverà la sceneggiatura e sarà produttore esecutivo di Griselda, come parte del suo accordo generale con Netflix, anche se è stato specificato che questa nuova serie non è uno spinoff di Narcos. I membri del team creativo di Narcos Doug Miro, Andrés Baiz e Carlo Bernard saranno anche i produttori esecutivi di Griselda, così come Luis Balaguer.

Andrés Baiz dirigerà i sei episodi della serie limitata, portando l'autenticità e l'occhio di un nativo colombiano nel progetto. Griselda Blanco Restrepo era una famigerata signora della droga colombiana nota come La Madrina, la Vedova Nera, la madrina della cocaina e la regina del narcotraffico. Era una figura nel famigerato cartello di Medellîn in Colombia ed è stata una pioniera nel rendere Miami, New York e la California del sud i principali centri di importazione per il traffico di cocaina negli anni '80 e '90. Blanco è stata sospettata di essere responsabile di oltre 200 omicidi durante i suoi anni di attività ed è stata così indiscussa in spietatezza, astuzia e potere che è diventata la prima miliardaria criminale donna al mondo, nonostante abbia gestito il suo impero dalla prigione dalla metà degli anni '80 fino agli anni 2000.



"Griselda Blanco era un personaggio straordinario le cui tattiche spietate ma ingegnose le hanno permesso di governare un impero da un miliardo di dollari anni prima di molti dei più famosi boss maschili di cui sappiamo così tanto", ha affermato Sofia Vergara in una dichiarazione. L'attrice ha interpretato la colombiana Gloria in Modern Family per undici stagioni. "Siamo entusiasti di aver trovato i partner perfetti in Eric, Andrés e Netflix per aiutarci a portare questa storia della sua vita sullo schermo".



Eric Newman aggiunge: "Griselda Blanco è stato a lungo un progetto di passione per Sofia, e siamo grati che lei e i suoi partner di LatinAbbiamo scelto noi per aiutarla a raccontare quella storia. Sofia è un talento brillante e la sua passione combinata con una storia fantastica di Doug e Ingrid, e l'incredibile Andrés Baiz alla regia, significa che abbiamo una serie molto eccitante da condividere con il pubblico".



Scoprite quanto ha guadagnato Sofia Vergara lavorando in Modern Family e fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo suo nuovo progetto!