Griselda, la storia della serie Netflix con Sofía Vergara nel ruolo della boss della droga

La star di Modern Family Sofía Vergara nella serie Griselda per Netflix si cimenta per la prima volta in un ruolo drammatico dai tempi della conclusione della popolare sit-com. L'attrice interpreta Griselda Blanco, una donna spietata e determinata che si trova a relazionarsi con un mondo popolato principalmente da uomini.

Griselda comanda un importante cartello della droga a Miami, arrivata direttamente dalla Colombia. La Florida diventa l'habitat perfetto per la sua ascesa in un mondo spietato e tremendamente complicato.



Ma chi era Griselda? Griselda Blanco era conosciuta come la Madrina o la Regina della Droga, responsabile di centinaia di omicidi tra gli anni '70 e '80, che riuscì ad accumulare un'autentica fortuna. Famosa per la sua crudeltà e per la violenza, Blanco era amica d'infanzia di Pablo Escobar e dopo un'infanzia difficile, dalla Colombia si trasferì negli Stati Uniti. Dapprima a New York e poi a Miami. La vera società di Griselda ha deciso di far causa a Netflix dopo l'uscita della serie.



Spregiudicata e pericolosa, Griselda Blanco si fece molti nemici nel corso della sua carriera criminale e dopo essere stata arrestata trascorse vent'anni in un carcere della Florida.

Arrivista e manipolatrice, ebbe quattro figli, di cui tre assassinati per vendetta nei suoi confronti al loro rientro in Colombia. Dopo il rilascio, venne assassinata nel 2012 a 69 anni da due killer in motocicletta mentre si trovava nella sua città, Medellín.



Non perdetevi il trailer di Griselda, l'ultima serie Netflix con protagonista Sofía Vergara.