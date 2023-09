Io Sono Groot, James Gunn ha dato indicazioni sulla seconda stagione?

James Gunn ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella scrittura e nella realizzazione dei personaggi dei Guardiani della Galassia. Ciò, ovviamente, lo ha portato ad essere un "riferimento" per coloro che hanno preso tra le mani gli eroi per progetti collaterali.

Con il suo abbandono del Marvel Cinematic Universe per andare a dirigere i DC Studios, James Gunn ha lasciato ogni possibilità di intervenire nella crescita e nello sviluppo dei personaggi che ha fatto maturare nella trilogia de I Guardiani della Galassia. Il primo eroe ad avere una storia "parallela" a quella creata da Gunn è sicuramente Groot che ha ricevuto anche un progetto animato standalone intitolato I am Groot che fisserà un record con la seconda stagione per il Marvel Cinematic Universe.

La regista Kirsten Lepore ha parlato di come, nonostante Gunn non sia tornato come produttore nel progetto, abbia comunicato tutta la sua fiducia nei confronti di coloro che ci stavano lavorando. "Penso che avesse molta fiducia in noi, soprattutto dopo la prima stagione. L'ho presa come un'approvazione in cui pensavo, 'Okay, abbiamo trovato il nostro ritmo, stiamo facendo le nostre cose, James ci dà il pollice in su' Penso che siamo a posto per la seconda stagione" ha raccontato. "Le sue impronte digitali e il suo DNA sono sempre lì perché è stato lui a creare questo personaggio" ha concluso.

Parlando della serie, Brie Larson ha ammesso di essere una grandissima fan di I am Groot.