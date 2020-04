Grossi sconvolgimenti nel primo episodio della seconda stagione di Harley Quinn

In questi giorni sul servizio di streaming on demand DC Universe è stato reso disponibile il primo episodio della seconda stagione di Harley Quinn, la serie animata con Kaley Cuoco nel cast di doppiatori.

Ripartendo poco dopo il crollo della torre di Joker, la premiere ha rivelato che Gotham City è nel caos, tanto che è stato formalmente dichiarato "non fa più parte degli Stati Uniti". Fortunatamente per lei Harley ha finalmente tutto ciò che ha sempre desiderato, ovvero "anarchia e sushi a volontà, ma il guaio in assenza di Joker è che gli altri criminali della città vogliono ottenere il controllo del crimine (no, non vogliono ucciderla come accade invece in Birds of Prey).

Nel disperato tentativo di riportare l'ordine i cattivi più cattivi di questa New Gotham - ovvero Bane, The Riddler, Mr. Freeze, il Pinguino e Due Facce - formano la Injustice League, e invitano Harley ad unirsi a loro e partecipare all'incontro inaugurale del superteam di supercriminali. Sfortunatamente per loro Harley ha ben altri piani, e dopo essersi infiltrata nella tana del Pinguino darà il là ad una vera e propria carneficina degna della classificazione rated-r che lo show animato può vantare.

Alla fine, la protagonista promette di dare la caccia ai membri della Injustice League, e una volta che l'avrà fatto reclamare come sua la New-New Gotham City.

Nel frattempo al commissario Gordon le cose vanno particolarmente male: quando attiva il Bat-Segnale scopre che a rispondere alla sua chiamata non è davvero Batman, ma Robin nei panni di Batman, e quando decide di rinnovare il dipartimento di polizia della città, sua moglie gli presenta una richiesta di divorzio.

Se questo primo episodio non vi è bastato, vi ricordiamo che nel corso della stagione arriverà anche Darkseid, mentre un episodio legato alla serie animata di Batman riscriverà le origini di Harley e Joker.