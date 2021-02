Quanto guadagna il cast di Riverdale? Ecco chi è la star più pagata

Con cinque stagioni alle spalle, non ci sono dubbi: il cast di Riverdale è un gruppo di grande successo. La serie è diventata rapidamente l'ossessione di tutti dopo essere andata in onda nel gennaio 2017 e ora i fan sono ancora entusiasti di tutti i colpi di scena che accadono ogni settimana.

Riverdale ha permesso ad attori come KJ Apa, Lili Rienhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Casey Cott e tanti altri di apparire in numerosi programmi TV e film nel corso degli anni. Non sorprende che da quando sono diventati famosi, il numero dei loro conti bancari sia aumentato. Ma quanti soldi guadagnano in totale? Vediamo insieme chi è l'attore più pagato.

Variety ha riferito, nell'ottobre 2018, che i quattro protagonisti di Riverdale sono stati pagati 40.000 dollari per episodio per la stagione 3, che si è conclusa a maggio 2019. Incluso in quell'accordo c'era Cole Sprouse, che interpreta Jughead Jones. Con 20 episodi nella terza stagione, lo stipendio di Sprouse per la stagione era di 800.000 dollari. Secondo Elite Daily, il patrimonio netto di Sprouse è, però, di 8 milioni di dollari, di gran lunga superiore a qualsiasi altra star di Riverdale. Gran parte del suo patrimonio netto proviene dalla sua precedente collaborazione con Disney per quanto riguarda la serie Zack e Cody realizzata in collaborazione con il suo gemello Dylan.

Lili Reinhart, che interpreta Betty Cooper, era anch'essa inclusa nello stesso contratto da 40.000 dollari per episodio come Sprouse, il che significa che il suo reddito per la terza stagione è stato di circa 800.000 dollari. Secondo Gossip Gist, il patrimonio netto di Reinhart è di 2 milioni di dollari, ma questa cifra è stata smentita dalla stessa attrice tramite il suo profilo Instagram. Coed, invece, ha riferito che il patrimonio netto di Reinhart è di 1,3 milioni di dollari che potrebbe essere la cifra più vicina alla realtà.

Camila Mendes, che interpreta Veronica, è uno dei quattro protagonisti di Riverdale, quindi è anche lei inclusa nell'affare da 40.000 dollari per episodio. Secondo Celebrity Net Worth, il suo patrimonio netto è di 3 milioni di dollari, che proviene dal suo stipendio di Riverdale, ma anche per film come The New Romantic e The Perfect Date di Netflix.

Come protagonista di Riverdale, ci si aspettava che potesse ricevere un compenso maggiore. Invece KJ Apa, l'interprete di Archie Andrews, è incluso nell'affare di 40.000 dollari per episodio della serie. Secondo Celebrity Net Worth, il patrimonio netto di Apa è di 3 milioni di dollari grazie a numerosi progetti collaterali.

Casey Cott non è uno dei quattro protagonisti di Riverdale, quindi il suo stipendio per episodio non è noto. Secondo The Celebrity Bio, il patrimonio netto di Cott è di 500.000 dollari, che includerebbe il suo stipendio per Riverdale, oltre a contenuti sponsorizzati per marchi di videogiochi come Candy Crush e Destiny. Ha anche recitato in Instinct della CBS nel 2018 e nel video musicale di Sabrina Carpenter per "Why" nel 2017.

Ashleigh Murray interpreta Josie McCoy, la performer principale di Josie e The Pussycats. Come Cott, non è uno dei quattro protagonisti dello show, quindi non è inclusa nello stesso salario per singolo episodio. Tuttavia, come uno dei membri del cast originale dello show, Murray dovrebbe guadagnare molto da Riverdale. Secondo vari fonti, però, anche grazie a molti progetti collaterali il suo patrimonio netto è di 1 milione di dollari.

Sebbene sia uno dei membri del cast originale di Riverdale, Madelaine Petsch, che interpreta Cheryl Blossom, non è inclusa nell'affare di 40.000 dollari per episodio. Tuttavia, essendo uno dei personaggi più iconici dello show, siamo sicuri che la paga di Petsch non sia troppo lontana da ciò che stanno prendendo i suoi colleghi. Secondo Coed, il patrimonio netto di Petsch è di 1 milione di dollari.

Il 10 febbraio uscirà il nuovo episodio della quinta stagione, nell'attesa potete guardare il trailer di Riverdale 5x04. Infine, vi ricordiamo che Riverdale è stata già rinnovata per una sesta stagione.