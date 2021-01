Quanto guadagna Ellen Pompeo? Il cachet della protagonista di Grey's Anatomy

Ellen Pompeo è la protagonista di uno dei programmi televisivi più popolari di tutti i tempi e anche un'eroina per le donne di tutto il mondo. Grazie a Grey's Anatomy è divenuta anche una delle attrici più pagate di sempre.

L'attrice è diventata famosa come la protagonista della celebre e duratura serie Grey’s Anatomy e, durante il suo periodo nell'intrattenimento, ha ottenuto numerosi riconoscimenti per il suo stile di recitazione realistico e riconoscibile. Grazie a Grey's Anatomy, è diventata anche una delle donne più pagate della televisione.

Ellen Pompeo è nata nel 1969 da una numerosa famiglia italo-irlandese. L'introduzione di Pompeo alla recitazione è stata interessante: ha iniziato a frequentare un fotografo di moda e ha svolto vari lavori occasionali, incluso quello di barista, prima di essere avvicinata da un direttore di un casting. Come risultato di quell'incontro, Pompeo iniziò a trovare lavoro in spot pubblicitari, inclusi annunci per Citibank e la linea per la cura dei capelli L'Oreal.

L'attrice ha anche interpretato un paio di ruoli cinematografici e televisivi, incluse piccole parti in Law & Order, Strangers with Candy e Friends. La sua prima grande occasione è stata nel 2002, quando è stata scelta al fianco di Jake Gyllenhaal nel film Moonlight Mile. I critici hanno notato la personalità accattivante e l'abilità drammatica di Pompeo, e il suo lavoro in Moonlight Mile ha portato a ruoli in grandi film come Old School, Prendimi se puoi e Daredevil.

Nel 2005, Ellen Pompeo è stata scelta per il dramma medico, Grey’s Anatomy. Ha interpretato il personaggio di Meredith Gray, una stagista in un ospedale di Seattle poi divenuta strutturato di chirurgia generale. Lo spettacolo ha infranto molte barriere in termini di diversità del cast, e anche se c'erano molti attori nello spettacolo, il personaggio di Pompeo è diventato uno dei preferiti del pubblico.

Nel 2005, quando Pompeo è stata scritturata per la prima volta nello show, ha guadagnato circa 200.000 dollari per episodio. Negli anni successivi, tale importo è aumentato notevolmente. Nel 2015, quando il co-protagonista di lunga data di Pompeo Patrick Dempsey (di cui già prendeva circa 5.000 dollari in più) ha deciso di lasciare lo spettacolo, ha colto l'occasione per negoziare un accordo senza precedenti per se stessa.

Pompeo, che era stata a lungo una paladina dell'uguaglianza per le donne sul posto di lavoro, era ferma nella sua convinzione che, come protagonista dello spettacolo, meritasse uno stipendio più alto. È stata in grado di negoziare un accordo che le ha portato i guadagni per episodio a circa 575.000 dollari.

Recentemente Pompeo è diventata ufficialmente la donna più pagata della televisione. Per il suo lavoro su Grey's Anatomy, Pompeo ha iniziato a guadagnare circa 20 milioni di dollari all'anno. In una recente intervista, ha rivelato di aver bisogno di uno stipendio più alto per sentirsi incentivata a continuare lo spettacolo.

