Quanto guadagna Homer Simpson? Tutto quello che non sapete sul personaggio

Homer Simpson non è certamente il lavoratore più affidabile del mondo, eppure vive una vita abbastanza rilassata, possiede una casa e alla sua famiglia non manca nulla. Quindi, quanto guadagna con il suo lavoro alla centrale nucleare di Springfield?

Creato da Matt Groening, I Simpson ha fatto il suo debutto in televisione nel 1989 dopo aver iniziato come una serie di spettacoli animati per The Tracey Ullman Show. Da allora si è costruito una vasta base di fan, che gli ha permesso di andare avanti per più di 30 anni e di espandersi verso altri media, in particolare fumetti e film.

I Simpson segue i molti alti e bassi dell'omonima famiglia e dei loro amici e nemici dalla città di Springfield. Ad un primo sguardo sembrano una famiglia normale, con Homer che lavora alla centrale nucleare di Springfield, Marge che è una mamma casalinga con la piccola Maggie al suo fianco e Bart e Lisa che frequentano la Springfield Elementary School, ma hanno attraversato praticamente tutti i tipi di problemi e avventure in 30 anni, lasciando spazio anche a molte domande sul loro stile di vita. Il più grande riguarda lo stipendio di Homer, poiché la famiglia vive abbastanza agiatamente anche senza particolari lussi, ma Homer non è esattamente un impiegato modello.

Homer è stato licenziato dalla centrale nucleare molte volte, ma finisce sempre per essere riassunto, anche se non riesce nemmeno a rimanere sveglio mentre lavora. Tuttavia, questo è il suo lavoro principale, dove inizialmente ha servito come tecnico nucleare e in seguito è stato nominato ispettore per la sicurezza. Homer ha avuto la fortuna di mantenere un lavoro in un posto che non presta molta attenzione ai suoi dipendenti, permettendogli di essere pigro quanto vuole e di essere comunque pagato. Tuttavia, e questa è una caratteristica negativa de I Simpsons, ci sono alcuni problemi di continuità quando si tratta dello stile di vita della famiglia Simpson, poiché è stato dimostrato che lottano per superare il mese, ma spendono anche grandi somme di denaro.

L'unico riferimento a quanto Homer guadagna alla centrale nucleare si può trovare nell'episodio "Much Apu About Nothing", dove il pubblico può dare un'occhiata allo stipendio di Homer. Quest'ultimo esclama che la sua paga è "drasticamente ridotta", con l'assegno che mostra una retribuzione netta di 362,19 dollari (479,60 dollari lordi) per un'intera settimana lavorativa. Ciò significa che viene pagato 11,99 dollari l'ora, il che porta a guadagnare 24.395,80 dollari all'anno (circa 18.833,88 netti). Tuttavia, alcuni fan hanno sottolineato che nell'episodio "American History X-cellent", Carl dice a Homer "che è una bottiglia di vino da 60.000 dollari!" a cui Homer risponde che sta bevendo il suo stipendio, quindi potrebbe guadagnare molto di più di quanto detto poco sopra.

Vale la pena notare che Homer ha svolto alcuni lavori extra contemporaneamente o dopo essere stato licenziato dalla centrale nucleare, quindi ha avuto più volte delle entrate in più che hanno certamente aiutato la famiglia a tirare avanti. Non è chiaro, quindi, quanto Homer guadagni ufficialmente, ma in entrambi i casi lo stipendio sarebbe molto più basso del previsto rispetto ai guadagni reali di un dipendente di una centrale nucleare. Se, però, si tiene conto del fatto che non è il miglior impiegato e l'impianto è in cattive condizioni, ha senso.

Recentemente, intanto, è stata ufficializzata una grossa novità: ne I Simpson non ci saranno più doppiatori bianchi a doppiare personaggi di altre etnie; nei mesi scorsi, inoltre, Google ha dedicato un easter egg ad un personaggio de I Simpson.