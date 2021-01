Quanto guadagna Jared Padalecki? Ecco il cachet dell'attore di Supernatural

Ci sono molte ragioni per cui le persone scelgono di diventare attori, ma non si può negare che uno dei più grandi vantaggi del successo come star televisiva o cinematografica è guadagnare un gran numero di soldi.

Questo discorso vale ancora di più per gli attori principali, che di solito fanno più di chiunque altro nel loro film o nel loro spettacolo. Dopo avervi parlato dei guadagni di Jensen Ackles (Dean Winchester), ora è il momento di parlare del "fratello" Jared Padalecki (Sam Winchester).

Jared Padalecki è un attore americano che ha un patrimonio netto di 13 milioni di dollari. Padalecki ha ottenuto l'attenzione per la prima volta grazie al suo ruolo nello show televisivo "Una mamma per amica", ma è meglio conosciuto per aver interpretato Sam Winchester in 15 stagioni di "Supernatural".

Jared ha fatto il suo debutto cinematografico in "A Little Inside" del 1999 e l'anno successivo ha ricevuto il ruolo di Dean Forester in "Una mamma per amica". Ha interpretato il fidanzato di Rory Gilmore ed è apparso in 63 episodi tra il 2000 e il 2005 riprendendo il suo ruolo nel 2016 in "Una mamma per amica: un anno nella vita" di Netflix. Durante l'inizio della carriera di Padalecki, è apparso nei film "New York Minute" (2004), "Flight of the Phoenix" (2004), "House of Wax" (2005) e "Cry_Wolf" (2005). Ha anche filmato un pilot di "Young MacGyver" nel 2003, ma lo spettacolo non è stato ripreso e ora è stato scelto per il reboot di Walker, Texas Ranger dal titolo Walker.

Ad oggi, però, il più importante spettacolo dove è presente Jared è certamente Supernatural dove ha recitato in più di 300 episodi. Il suo stipendio è di 125.000 dollari per episodio che equivale a circa 2,5 milioni di dollari a stagione.

Ma in tutto questo Sam e Dean quanti anni hanno in Supernatural?