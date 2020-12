Quanto guadagna Jennifer Aniston? Gli ingaggi più alti della protagonista di Friends

La maggior parte di noi ha conosciuto Jennifer Aniston quando ha interpretato Rachel Green nella sitcom, Friends. Il suo personaggio era quello di una ventenne single a New York City che faticava a comprendere come mantenersi finanziariamente, insomma tutto il contrario dell'attrice.

Infatti, sebbene i guadagni esatti di Jennifer Aniston provenienti da Friends non siano mai stati divulgati, l'attrice ha guadagnato orientativamente 22.500 dollari per episodio per la prima stagione, 100.000 dollari per episodio nella quinta stagione e l'incredibile cifra di 1.000.000 dollari per episodio nelle stagioni nove e dieci. Dal 2000, Aniston ha anche ricevuto il 2% del reddito annuale dai diritti di replica dello spettacolo. Ecco, infatti, i guadagni complessivi della serie Friends.

A partire dal 2017, è stato calcolato che l'attrice ha un valore di oltre 220 milioni di dollari. Nello stesso anno, Forbes l'ha classificata al secondo posto nella lista delle attrici più pagate al mondo, subito dopo Emma Stone. Aniston, tuttavia, non è estranea ad essere inclusa negli elenchi di celebrità di successo di Forbes. Dal 2001, è entrata nella lista delle 100 più ricche e famose del mondo. Nel 2003 è riuscita a raggiungere il primo posto.

Oltre a interpretare Rachel Green in Friends, Aniston non è sempre stata nota per aver firmato i progetti più acclamati dalla critica, ma questo non è stato certamente un problema per i suoi guadagni. Ha recitato in film come The Bounty Hunter (2010), We're the Millers (2013) e Just Go With It (2011), nessuno dei quali ha garantito ad Aniston di vincere alcun premio. Sono comunque riusciti a trovare il successo al botteghino mondiale, guadagnando rispettivamente 136 milioni di dollari, 270 milioni di dollari e 214 milioni di dollari. Per il suo ruolo in Friends, tuttavia, Aniston è stata nominata per numerosi presi vincendone altrettanti: questi includono un Golden Globe, uno Screen Actors Guild Award e un Primetime Emmy Award.

Oltre alle comparse televisive e cinematografiche, la Aniston ha anche firmato un accordo da 5 milioni di dollari con Emirate Airlines per una campagna pubblicitaria ed è stata coinvolta anche in pubblicità per una serie di prodotti per capelli e bellezza come L'Oreal e Aveeno ed è persino diventata comproprietaria di Living Proof.

Concludiamo parlando dei lavori che ha svolto Rachel in Friends. Ecco tutte le sue evoluzioni.