Quanto guadagna Jensen Ackles? Gli incassi del protagonista di Supernatural

Supernatural è uno degli spettacoli più popolari della CW e il successo gli ha permesso di portare avanti la serie per 15 stagioni. La serie si è conclusa quest'anno e quindi è interessante sapere quanto ha guadagnato uno degli attori protagonisti, ovvero Jensen Ackles (Dean Winchester).

Jensen Ackles, prima di essere uno dei volti della serie Supernatural, ha lavorato nell'industria dell'intrattenimento per molto tempo e ha iniziato ad accumulare fan nei panni di Eric Brady in Il tempo della nostra vita.

Nel corso degli anni, ha interpretato personaggi importanti in Dark Angel, Dawson's Creek e Smallville, ma dopo essere stato Dean Winchester per 15 stagioni, è praticamente un dato di fatto che sarà sempre ricordato come il fratello maggiore duro e saggio della serie Supernatural.

Oltre a recitare, Ackles è co-proprietario di un birrificio con i membri della sua famiglia chiamato Family Business Brewing Co. Lui e Jared Padalecki (l'attore interprete del fratello Sam che di recente ha organizzato un evento di beneficienza) sono anche proprietari di un paio di attività locali nell'area di Austin, ma la maggior parte delle attività commerciali di Ackles si trova in Texas. Per finire, fa parte di una band chiamata Radio Company che ha da poco pubblicato un album.

Sì, ma in pratica, quanto guadagna Jensen Ackles? Secondo Golden Buffalo TV, Ackles ha guadagnato 175.000 dollari per episodio in Supernatural e il suo patrimonio netto si attesterebbe intorno ai 14 milioni di dollari.

Ma in tutto questo Sam e Dean quanti anni hanno in Supernatural?