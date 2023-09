Quanto guadagna Millie Bobby Brown? In cima alle sue entrate non c'è Stranger Things!

Ora che Millie Bobby Brown è pronta a dare l'addio a Stranger Things, il suo patrimonio dev'essere a dir poco spropositato... eppure, contrariamente a quanto si possa credere, ad averle garantito l'incasso maggiore non è stato lo show dei fratelli Duffer: a quale altro progetto ci riferiamo?

La pellicola in questione è Enola Holmes, diretta da Harry Bradbeer e basata sul romanzo Il caso del marchese scomparso. In particolare, l'incasso dell'attrice è stato di ben 6 milioni di dollari, a cui si aggiunge un extra di 500 mila; eppure, considerando l'enorme successo del film, potrebbe aver ottenuto un ulteriore bonus di 800 mila dollari – ma il dato non è ancora confermato. Al contrario, Stranger Things le ha conferito "soltanto" 300 mila dollari a episodio. La retribuzione per la quarta e la quinta stagione rimane ancora ignota.

In Enola Holmes, Millie Bobby Brown interpreta la protagonista Henola, appunto, che si imbarca in una pericolosa avventura per ritrovare sua madre Eudoria, rimasta vedova quanto la figlia era ancora piccola. Riuscirà nell'intento, nonostante tutti i pregiudizi nella Londra del Novecento? Nel cast figurano anche Henry Cavill (Sherlock Holmes), Sam Claflin (Mycroft), Helena Bonham Carter (Eudoria) e Adeel Akhtar (ispettore Lestrade).

Un secondo capitolo della saga risale al 2022, con l'attrice che torna a interpretare la scaltra protagonista. Stavolta Enola avvia la sua personalissima agenzia investigativa, ma, almeno all'inizio, i clienti sono davvero pochi... finché una nuova, entusiasmante avventura non tornerà a bussare alla porta.

Se non l'avete ancora letta, ecco la nostra recensione di Enola Holmes, un buon adattamento dei romanzi young adult di Nancy Springer.