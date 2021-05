Quanto guadagna Neil Patrick Harris? Il cachet della star di How I Met Your Mother

Ted Mosby è stato il protagonista di How I Met Your Mother ma un personaggio che ha fatto breccia fin da subito nel cuore dei fan e ha conquistato il pubblico è stato senza dubbio Barney Stinson, interpretato da Neil Patrick Harris, ricordato ancora oggi come uno dei migliori personaggi dello show.

How I Met Your Mother è stato uno spettacolo unico durato per ben nove stagioni, creato da Craig Thomas e Carter Bays, e trasmesso sulla CBS dal 2005 al 2014 per un totale di oltre 200 episodi, il che significava costi complessivi elevati per la produzione e per assicurarsi le star del cast.



Mentre Ted Mosby (Josh Radnor) ci raccontava la sua vita a New York con Marshall Eriksen (Jason Segel) Lily Aldrin (Alyson Hannigan), Robin Scherbatsky (Cobie Smulders) e Barney Stinson ed assistevamo al fatidico incontro con la famigerata Madre (Cristin Milioti) dei suoi figli, lo show diventò popolarissimo e lo stipendio degli attori protagonisti si adeguò al successo negli anni.



Quando lo spettacolo iniziò nel 2005, Barney Stinson diventò uno dei personaggi preferiti dai fan. Ma a quel tempo, lo spettacolo era nuovo, le valutazioni non erano facili da prevedere e sebbene non ci siano notizie su quanto abbia guadagnato nelle prime stagioni, gli stipendi delle star erano probabilmente piuttosto nella media.



Senza dubbio però Barney passerà alla storia come uno dei personaggi più iconici della televisione, ha introdotto al pubblico innumerevoli frasi, battute e "commedie" per rimorchiare le ragazze che non saranno mai dimenticate ma molto probabilmente imitate negli anni. I suoi trucchi di magia, il suo misterioso lavoro e il suo modo di vivere la vita lo hanno reso indimenticabile o per meglio dire, leggendario.



Quando lo spettacolo raggiunse il suo apice nell’ultima stagione, pare che Neil Patrick Harris abbia guadagnato $ 400.000 per episodio, come riportato da Forbes. Nel 2014 Harris avrebbe portato a casa un totale di $ 18 milioni di dollari.



How I Met Your Mother è stato senza dubbio il ruolo più redditizio della carriera di Harris, visti gli anni d’oro della sitcom. Questo non vuol dire che successivamente non abbia lavorato in altri progetti interessanti dopo aver terminato la sua leggendaria corsa nei panni di Barney, come lo show Netflix Una serie di sfortunati eventi dove ha mostrato tutte le sue abilità canore, recitative e da prestigiatore.

Nel 2014 si è aggiudicato un Tony Award per il ruolo di Hedwig nello spettacolo di successo di Broadway intitolato "Hedwig and the Angry Inch". Nel febbraio 2015 ha condotto anche l'87ª edizione della cerimonia degli Oscar e ha recitato anche in American Horror Story: Freak Show e Glee. Harris è stato molto impegnato dopo la fine di How I Met Your Mother, non solo con la sua carriera ma anche con la sua splendida famiglia.



Vi lasciamo con i nostri approfondimenti su come si sono conosciuti Ted e Barney in How I Met Your Mother e dove si trova l'appartamento di Ted di How I Met Your Mother se mai un giorno vi capitasse di andare a New York!