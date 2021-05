Quanto guadagna Norman Reedus? Il cachet della star di The Walking Dead

The Walking Dead ha decisamente fatto la fortuna di Norman Reedus che interpreta il taciturno Daryl Dixon nello show basato sui fumetti di Robert Kirkman. L’attore ha recentemente stretto un accordo di sviluppo first-look con AMC Studios sotto la sua società di produzione appena lanciata, bigbaldhead.

Reedus è stato una parte importante della famiglia AMC per più di un decennio da quando The Walking Dead ha fatto il suo debutto nel lontano 2010. Precedentemente all'uscita della prima stagione, i membri del cast erano lontani dall’essere i nomi familiari che oggi tutti conosciamo.

Dopo il grande successo dello show, tuttavia, le cose sono cambiate e il personaggio di Reedus è stato a lungo una delle figure più amate dell'intero spettacolo. Anche se le valutazioni di The Walking Dead non sono più quelle di una volta, lo stipendio del cast è solo aumentato negli anni.



Secondo The Hollywood Reporter, Reedus guadagnava $ 8.500 per episodio nella seconda stagione e da allora il suo stipendio è salito alle stelle fino ad arrivare ad $ 1 milione per episodio, il che lo rende uno degli attori più pagati della TV, secondo Variety.

È stato annunciato che The Walking Dead terminerà il prossimo anno con la sua undicesima stagione, segnando la fine di uno degli spettacoli televisivi di maggior successo di tutti i tempi. Ma questo non impedirà a Reedus di vestire ancora i panni di Daryl visto che sarà protagonista di uno spin-off insieme a Carol (Melissa McBride).

Quando arriverà il momento, se arriverà, i fan di Daryl vorrebbero vederlo uscire di scena con stile, dopotutto, è diventato una vera e propria icona televisiva. Da $ 8.500 a $ 1 milione per episodio, Reedus ha sicuramente ottenuto il ruolo di una vita e ha sfruttato al massimo la sua opportunità regalandoci un personaggio che con i suoi pregi ed i suoi difetti sarà per sempre ricordato.