Quanto guadagna Sofia Vergara? Le cifre del cachet della star di Modern Family

Non c'è commedia che abbia definito il decennio più di Modern Family. Negli undici anni trascorsi dalla prima rappresentazione dello spettacolo, è diventato un autentico successo, con 14 Emmy e milioni di fan. Questo, ovviamente, ha permesso ai protagonisti di guadagnare stipendi niente male.

Prima di Modern Family, i membri del cast Julie Bowen, Sofia Vergara, Ty Burrell e altri erano lontani dal mondo della tv, ma in pochi episodi si sono immediatamente fatti amare divenendo volti iconici e facilmente riconoscibili. Lo spettacolo ha fatto molto anche per la TV, essendo una delle prime sitcom in prima serata a presentare una coppia gay (Cam e Mitch) nel cast principale. La sitcom ha anche esplorato l'adozione, i rapporti con le differenze di età e altre famiglie non facenti parte del nucleo per evidenziare come non esiste una definizione unica per una famiglia. Tutto questo ha portato a un grande successo di pubblico e di critica che si è tradotto in un grande valore economico. Vediamo insieme, quindi, i guadagni di Sofia Vergara.

Vergara interpreta Gloria Delgado, la seconda e molto più giovane moglie di Jay. Variety ha riferito nel 2017 che Vergara aveva firmato, insieme ad altri 5 membri del cast, un contratto di ben 500.000 dollari a episodio, ovvero 11 milioni di dollari a stagione. Prima il contratto, invece, prevedeva 350.000 dollari a episodio. L'accordo era per la stagione 9 e 10, quindi Vergara potrebbe aver guadagnato ancora di più per la stagione 11, ma questo non si sa ufficialmente. Nel 2018, Forbes ha nominato Vergara come l'attrice più pagata in TV con un patrimonio netto di 42,5 milioni di dollari.

Per quanto riguarda gli altri attori di Modern Family, recentemente Sarah Hayland ha dovuto rinunciare alle sue nozze a causa del Covid. L'attrice però non si è persa d'animo e ha scelto comunque di celebrare l'evento mancato. Vi ricordiamo che Modern Family è attualmente in onda sui canali Mediaset.