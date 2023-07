Quanto guadagna Sofía Vergara nel 2023? Il patrimonio della star colombiana

Da quando è stata scoperta su una spiaggia della sua amata Colombia, Sofía Vergara non si è più fermata ed è diventata una delle attrici e modelle più richieste al mondo, soprattutto dopo il ruolo di Gloria in Modern Family. Anche grazie al successo della serie, l'attrice ha visto aumentare vertiginosamente il proprio patrimonio.

Secondo diverse fonti, tra cui Celebrity Net Worth, Vergara oggi sarebbe in possesso di un patrimonio netto da 180 milioni di dollari. La maggior parte di questo guadagno deriva dagli introiti televisivi; nel 2012 guadagnò 19 milioni di dollari solo da Modern Family mentre nel 2018 aveva un cachet da 500.000 dollari a puntata, circa 10 milioni a stagione.



Oltre al suo lavoro come attrice, Vergara ha diversificato i propri introiti grazie alle attività commerciali. A partire da una collezione d'abbigliamento da Kmart rivolta alle madri, oltre a collezioni di gioielli, abbigliamento intimo, mobili e profumi. Ha lavorato come ambasciatrice di marchi come CoverGirl, Head & Shoulders e Diet Pepsi. Anche nel 2021 vi avevamo parlato del patrimonio di Sofía Vergara.



In questo periodo Vergara è in vacanza in Italia e proprio nelle ultime ore ha pubblicato alcune foto a Ravello, sulla Costiera Amalfitana, uno dei luoghi più rinomati e apprezzati anche dalle star di Hollywood, che spesso si recano in quelle zone durante il periodo estivo. L'attrice ha annunciato il divorzio dal collega Joe Manganiello, con il quale era sposata dal 2015.



Su Everyeye trovate la recensione di Modern Family 11, l'ultima stagione dello show.