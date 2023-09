Quanto guadagna Sophie Turner? Ecco qual è il patrimonio della star di Game of Thrones

Sophie Turner è tornata al centro dell'attenzione dopo un periodo di silenzio a causa del difficoltoso divorzio che sta affrontando con l'ex marito e membro dei Jonas Brothers, Joe Jonas. L'attrice, diventata famosa già in giovanissima età, è una delle giovani interpreti più interessanti del momento.

Dopo la denuncia di rapimento avanzata a Joe Jonas molti hanno cominciato ad esplorare nella vita privata dei due per capire al meglio il loro rapporto e ciò che li ha portati a chiudere in questo modo il loro matrimonio. La prima avvisaglia c'era stata già con la vendita di una casa a Miami. Il patrimonio netto dei due sicuramente permetteva di gestire una casa ci questo tipo. La Turner, diventando famosa già da ragazzina ha avuto sempre la possibilità di guadagnare cifre molto alte, soprattutto nel periodo Trono di Spade e X-Men.

Per la sua interpretazione di Sansa, l'attrice arrivava a ricevere addirittura 200.000 dollari ad episodio. Alcuni rapporti interni parlerebbero di guadagni molto più alti nel corso delle ultime stagioni mai resi realmente ufficiali. Il patrimonio netto dell'attrice, insomma, non è una cifra da poco. Nonostante la giovane età, i suoi risparmi dovrebbero aggirarsi intorno ai 10/12 milioni di dollari. Anno fondamentale che l'ha particolarmente arricchita è stato il 2019, dove è arrivata a guadagnare ben 4 milioni di dollari in un anno.

Nel frattempo Joe Jonas ha avanzato una sola richiesta ai fan dopo l'annuncio del divorzio da Sophie Turner. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!