Quanto guadagna Taylor Sheridan? Il patrimonio del creatore di Yellowstone

Yellowstone ha ottenuto un successo enorme grazie alla sua capacità di rivitalizzare il genere western e alla presenza di un interprete di primissimo piano quale è Kevin Costner. L’idea di Taylor Sheridan per la serie è stata vincente sotto tutti i punti di vista. Ma quale è il patrimonio netto dell’attore, regista e sceneggiatore?

Dopo che un membro del cast di Yellowstone ha aperto una società di caffè in stile ranch, pare chiaro che lo show televisivo abbia segnato la fortuna di chi vi abbia partecipato e questo è senza dubbio vero soprattutto per quanto riguardi il creatore e sceneggiatore della serie, Taylor Sheridan.

La sua conoscenza e la sua visione particolare dei territori dell’ovest degli Stati Uniti gli hanno permesso di costruire storie appassionanti dando nuova linfa a un genere che sotto varie forme ha fatto la storia del cinema.

In particolare, Yellowstone è riuscita a conquistare il pubblico di tutto il mondo dando vita anche a diversi spin-off e facendo lievitare il conto in banca del nativo del Nord Carolina.

Le stime calcolano infatti il patrimonio dell’artista in circa 15 milioni di dollari e, visto il successo delle sue opere e la sua capacità di raccontare la lotta dell’uomo con la natura selvaggia, attirando un pubblico vasto e variegato, siamo sicuri che la cifra non potrà che aumentare nei prossimi tempi.

