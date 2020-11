Quanto guadagna Wentworth Miller? Le cifre che ha incassato la star di Prison Break

Wentworth Miller è un attore, modello e sceneggiatore americano di origine inglese che è diventato famoso grazie al ruolo di Michael Scofield nella serie televisiva di successo di Fox Network Prison Break.

Recentemente ha annunciato che non tornerà nei panni del personaggio che gli ha donato tanto successo nella sesta stagione di Prison Break annunciata da Fox.



L'attore è riuscito ad accumulare un buon patrimonio dalla sua prospera carriera di oltre tre decenni. Nel 2016 Fox ha pagato Wentworth Miller e i suoi colleghi Dominic Purcell e Sarah Wayne Callies, ciascuno poco più di $ 175.000 per episodio.



Nel 2013, Wentworth Miller si è dichiarato omosessuale ed è stato davvero difficile per lui, oggi è ambasciatore dell'organizzazione Active Minds. Nel 2016 ha ottenuto il premio "man of the year" in occasione dell'evento "Attitude" per l'impegno preso nel sociale e alla lotta contro la depressione di cui ha ammesso di aver sofferto fin da bambino.



Nonostante la notorietà, Miller preferisce la privacy nella sua vita personale. La sua lunga e prolifica carriere lo ha portato ad avere un patrimonio netto di oltre 5,5 milioni di dollari dopo aver recitato anche in Resident Evil: Afterlife, The Flash e Legends of Tomorrow.



In attesa del ritorno della sesta stagione rinfreschiamoci la memoria ricordando tutte le morti di Prison Break e se volete recuperare la serie, ecco la nostra guida agli episodi.