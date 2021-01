Quanto ha guadagnato Bryan Cranston a puntata? Il cachet del protagonista di Breaking Bad

Breaking Bad è tra le serie di maggior successo di sempre e una delle migliori mai realizzate secondo molti appassionati, ma quanto sono stati ricompensati le star Bryan Cranston (Walter White) e Aaron Paul (Jesse Pinkman) per i loro ruoli nella fortunata serie AMC?

Secondo Business Insider Bryan Cranston ha guadagnato $ 225.000 per episodio mentre Aaron Paul aveva uno stipendio più modesto, $ 150.000 per episodio.

Questo porta i guadagni di Cranston a circa $ 1,8 milioni per la seconda metà dell'ultima stagione dello spettacolo mentre il suo compagno ha ottenuto $ 1,2 milioni.



La quinta stagione di Breaking Bad è composta in totale da 16 episodi e supponendo che i due attori abbiano incassato lo stesso cachet anche nei primi otto episodi, ciò porterebbe Cranston a $ 3,6 milioni per l'intera stagione finale di Breaking Bad, mentre il suo co-protagonista avrebbe portato a casa $ 2,4 milioni.



Non è sicuramente un basso stipendio per un anno di lavoro ma considerato che i sei membri del cast di Friends hanno guadagnato 1 milione di dollari per episodio entro la stagione finale, hanno percepito poco per gli standard di Hollywood ma questo non li ha privati del grande successo dello show.



