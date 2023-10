Quanto ha guadagnato Fabrizio Corona per le interviste in Rai? Spuntano le cifre

Fabrizio Corona si è ripreso la scena nazionale (ed anche internazionale) dopo le incredibili rivelazioni sul calcio scommesse. Domani sera, dopo la partita della Nazionale di Luciano Spalletti, il Re dei Paparazzi sarà ospite di Nunzia De Girolamo per svelare altri nomi, ma intanto è già polemica.

Come riportato da Il Messaggero, infatti, tutte le interviste rilasciate da Corona per i programmi Rai sarebbero state a pagamento. E mentre promette uno share del 15% per l’intervista di domani sera, Repubblica osserva che il cachet devoluto dalla Rai a Corona sarebbe di almeno 30mila Euro.

Le proteste sono finite ovviamente anche in Parlamento, dove la consigliera d’amministrazione in quota PD Francesca Bria ha preannunciato l’intenzione di chiedere chiarimenti all’amministratore delegato di RAI Roberto Sergio ed il direttore generale Giampaolo Rossi. Lo stesso ha fatto anche Alessandro di Majo dei Cinque Stelli, mentre Angelo Bonelli ha affermato che il caso sarà portato in Parlamento.

Il Messaggero osserva che dalla Rai sarebbero trapelate alcune cifre: per l’intervista di Corona a Belve con Francesca Fagnani il cachet sarebbe stato inferiore ai 12mila Euro, cifra che dovrebbe essergli stata riconosciuta per l’ospitata da Mara Venier a Domenica In. Per l’intervista di domani con la De Girolamo invece il cachet dovrebbe essere tra 8 ed i 10 mila Euro.