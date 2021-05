Quanto ha guadagnato Kaley Cuoco? Le cifre della star di The Big Bang Theory

The Big Bang Theory è diventata una delle serie televisive più popolari al mondo grazie ad un mix perfetto di personaggi indimenticabili e gag divertenti. Kaley Cuoco ha interpretato Penny per 12 stagioni, questo ruolo l’ha consacrata tra le attrici più amate del piccolo schermo oltre a farle guadagnare una cifra importante.

La CBS e la Warner Bros.Tv hanno deciso di porre fine a The Big Bang Theory nel 2019 perché il protagonista principale della serie, Jim Parsons, era pronto ad abbandonare la sitcom di successo e voltare pagina.



Cuoco ha ammesso in un’intervista a Variety che lei e Johnny Galecki (Leonard) non volevano che lo show finisse ed erano pronti a firmare per la stagione 13 quando hanno ricevuto la notizia che Parsons se ne sarebbe andato. L'attrice riconosce di dovere molto a The Big Bang Theory che ha di fatto lanciato la sua carriera.



Con dodici anni della loro vita investiti nel far ridere la gente come scienziati nerd e amici, non c'è dubbio che terminare la serie sia stato un dispiacere. Il cast ha guadagnato sempre più soldi man mano che la serie aveva sempre più successo dopo il debutto nel 2007. I tre membri principali, come dimostrano i loro stipendi, sono ampiamente conosciuti come Johnny Galecki, Kaley Cuoco e Jim Parsons (Leonard, Penny e Sheldon rispettivamente).



Kaley Cuoco è stata la Penny perfetta e per la prima stagione di The Big Bang Theory ha guadagnato $ 45.000 per episodio. Dalla seconda alla quarta stagione il suo stipendio è stato aumentato a $ 200.000 per episodio.



Dalla quinta alla settima stagione ha guadagnato $ 350.000 per episodio mentre per la stagione 8, 9 e 10 ha guadagnato $ 850 mila per episodio. Per le ultime due stagioni, l'11 e la 12, Kaley e il cast principale hanno guadagnato 1 milione di dollari ciascuno per episodio.

Cuoco ha avuto un aumento di stipendio simile a quello di Parsons e Galecki, finendo per guadagnare in realtà circa $ 900.000 per episodio.

Nel 2017 Variety ha riferito che i cinque membri del cast originale dello show - Parsons, Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Kunal Nayyar e Simon Helberg - hanno accettato di tagliare il proprio stipendio di $ 100.000 per aiutare le costar Melissa Rauch e Mayim Bialik a guadagnare di più, le due stavano guadagnando $ 200.000 a episodio rispetto al cachet di $ 1 milione che i cinque attori originali stavano percependo.

Dal 1° giugno 2017 al 1° giugno 2018, Galecki ha guadagnato $ 25 milioni ma, grazie alle sponsorizzazioni, Parsons era in cima alla classifica degli attori più pagati con $ 26,5 milioni.

Cuoco ha incassato 24,5 milioni di dollari nello stesso periodo, diventando così la seconda attrice televisiva più pagata dietro Sofia Vergara di Modern Family, che ha incassato 42,5 milioni di dollari.



Gli stipendi degli attori riflettono l'immensa popolarità della sitcom che è entrata nel cuore del pubblico ed è ancora oggi amatissima nonostante il fatto che l’ultimo episodio sia andato in onda nel maggio 2019.



