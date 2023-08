Quanto ha guadagnato Samuel L. Jackson per Secret Invasion?

Per una serie come Secret Invasion, costata un milione al minuto, non c'è da sorprendersi se anche le cifre degli assegni destinati al cast siano altrettanto colossali. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: quanto ha guadagnato Samuel L. Jackson per tornare a vestire i panni di Nick Fury?

Senza troppi giri di parole, secondo quanto emerso in rete, il Jules di Pulp Fiction per la sua parte nell'ultima serie TV del Marvel Cinematic Universe ha guadagnato la bellezza di 20 milioni di dollari per risolvere le sue questioni con gli Skrull.

Se già di base si tratta di una cifra mostruosa, mettiamo un attimo le cose in prospettiva paragonando il suo cachet con quello degli altri pezzi pregiati del cast di Secret Invasion.

Per il loro ruolo nella serie Disney+, infatti, Cobie Smulders ha ricevuto 4 milioni di dollari, Martin Freeman 2.5 milioni, Ben Mendelssohn 1.5 e Don Cheadle 2 milioni. Il calcolo lo potete fare da soli e sì, in quattro arrivano appena a metà dell'assegno ricevuto da Samuel L. Jackson per la sua parte.

Nonostante il budget milionario, però, l'ultima fatica dei Marvel Studios non sembra aver colpito nel segno, portando il pubblico a definire cringe il finale di Secret Invasion, con riferimento non solo alla sceneggiatura ma anche alla CGI utilizzata.