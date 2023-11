Quanto ha guadagnato Tom Hiddleston con la seconda stagione di Loki?

Una delle critiche mosse più frequentemente al Marvel Cinematic Universe attuale è quella di essere composto di sole seconde linee: l'addio di titani come Iron Man e Captain America ci ha in effetti lasciato con una sensazione di vuoto addosso, ma ha anche permesso a personaggi come Loki di crescere, come dimostra l'ingaggio di Tom Hiddleston.

Partito con l'essere nient'altro che un villain prima e un personaggio secondario poi, il nostro (ex?) Dio dell'Inganno è ormai uno dei volti di punta del franchise, e il fatto che lo stesso Hiddleston abbia cominciato a guadagnare cifre decisamente più imponenti di quelle che gli venivano corrisposte agli inizi è la prova di quanto diciamo.

La prova in alcuni numeri: per la sua prima comparsa nei panni di Loki, all'epoca di Thor, l'attore venne pagato "appena" 160.000 dollari; ai tempi di Avengers: Infinity War il suo ingaggio era già salito a 8 milioni di dollari, e ad oggi continua effettivamente ad aggirarsi su quelle cifre, se è vero che per la seconda stagione di Loki sono stati corrisposti al nostro Tom ben 700.000 dollari a episodio!

Insomma, un percorso di crescita davvero niente male, non trovate? E voi, credete che Loki abbia le carte in regola per diventare uno dei grandi protagonisti dell'MCU? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione del finale di Loki.