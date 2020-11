Quanto guadagnava Dr. House? Ecco le cifre stellari di Hugh Laurie

Hugh Laurie è un attore, musicista e comico britannico divenuto celebre proprio per il ruolo del Dr. Gregory House nella pluripremiata serie televisiva Dr. House andata in onda dal 2004 al 2012.

House ci ha rubato il cuore per otto stagioni e ha seguito il dottor Gregory House (interpretato da Hugh Laurie), l'eccentrico medico caratterizzato dalla mancanza di buone maniere, ma con un'intelligenza oltre la media tale da risolvere brillantemente quasi tutti i misteri medici che gli si presentavano.

Dr. House è stato più volte paragonato a Sherlock Holmes proprio per questa sua capacità analitica e di indagine ed è stato un punto fermo della Fox dal 2004 al 2012 apprezzando tutti i suoi comprimari tra cui il migliore amico di Gregory House James Wilson (Robert Sean Leanoard).

La pluripremiata serie è finita sotto i riflettori anche per aver reso Hugh Laurie uno degli attori drammatici televisivi più pagati di sempre fin dalle prime stagioni. Il suo compenso, infatti, era di circa 300mila dollari e, considerando che ogni stagione vedeva in media 22 episodi, questo si traduceva ad un totale di circa 7 milioni di dollari a stagione.

Nelle stagioni intermedie lo stipendio fu alzato a circa 400mila dollari visto anche il successo della serie in tutto il mondo. L'apice si ebbe quando Laurie vinse il primo Golden Globe nel 2006 e il secondo Golden Globe l'anno successivo: per questo motivo la Fox volle premiarlo con uno stipendio di ben 700mila dollari per episodio. Considerando che ogni stagione durava sempre 22 episodi ciascuna in media, il suo guadagno arrivò a quasi 16 milioni di dollari a stagione. Questo stipendio lo rese l'attore televisivo più pagato di sempre in quegli anni.

Adesso che fine ha fatto Hugh Laurie, il celebre attore protagonista di Dr. House? Scopriamolo insieme.