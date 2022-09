Guadagnino sulla cancellazione di Ritorno a Brideshead: 'Non potevo accettare compromessi'

Mentre Bones and All conquista Venezia, Luca Guadagnino chiede alle grandi emittenti televisive di dare un'altra chance all'adattamento di Ritorno a Brideshead accantonato per via del costo proibitivo richiesto dai 10 episodi da lui preventivati per lo show.

Il regista noto per il grande successo ottenuto con Chiamami con il tuo nome ha detto di aver trascorso ben 18 mesi a lavoro con Benjamin Walters, un giovane scrittore britannico, per la stesura della sceneggiatura: "Avevo un ottimo cast e avevo bisogno di soldi, davvero tanti soldi. Si trattava di circa $ 110 milioni, $ 11 milioni di dollari per episodio, ma non siamo riusciti a reperirli".

Ha continuato: "Mi sono detto: 'Non posso scendere a compromessi'. Deve essere fatto come voglio che sia fatto".

Guadagnino avrebbe voluto Andrew Garfield per la parte dell'artista angosciato Charles Ryder da adulto mentre, un altro giovane avrebbe interpretato la parte da giovane mentre Rooney Mara era stata scelta per interpretare Lady Julia, sua sorella. Cate Blanchett e Ralph Fiennes avrebbero dovuto interpretare i loro genitori, l'incredibile Lord e Lady Marchmain. "Avevo così tanti grand nomi, un cast enorme e bellissimo. Non so se sia possibile radunarli ancora tutti ma lo spero davvero. In fondo mi amano"

Il regista ha poi fatto un appello: "Voglio dire alla HBO e alla BBC: 'Ragazzi, facciamolo, abbiamo ancora le sceneggiature e i diritti. Sarebbe un'allegoria della caduta dell'Occidente, della caduta della classe dirigente e della caduta di tutto il resto. Ci vorrebbe davvero un miracolo, ma io ci credo ancora. Se me lo chiedessero direi subito di si senza pensarci due volte".

Voi che dite, il sogno di Guadagnino di portare sul piccolo schermo Ritorno a Brideshead verrà esaudito? Non ci resta che incrociare le dita per lui!