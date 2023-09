Guai per Emma Roberts: commenti transfobici sul set di American Horror Story?

American Horror Story è ormai una produzione pluridecennale, nel corso degli anni ha dimostrato di saper intrattenere il pubblico cambiando forma ogni volta. Il cast delle stagioni cambia sempre ma, talvolta, ci sono delle eccezioni. Come Emma Roberts comparsa per la prima volta nella terza stagione ed ora uno dei volti più noti dello show.

Proprio lei però, è diventata ora protagonista di uno spiacevole episodio accaduto durante le riprese dell'ultima stagione di American Horror Story.

Stando infatti a quanto dice Angelica Ross, la star della serie le avrebbe rivolto un chiaro commento anti-trans. In una recente live su Instagram, la Ross ha dichiarato: "Quasi tutti coloro che hanno lavorato sul set della serie erano chiaramente infastiditi da Emma Roberts".

In un altro momento poi, la Ross ha ricordato un momento in cui parlava con quest'ultima, ad un certo punto qualcuno ha detto: "Forza ragazze è ora di tornare sul set!" e la Roberts avrebbe commentato, rivolgendosi ad Angelica: "Quindi non intendi la signora?"

L'attrice ha continuato poi il suo sfogo: "Mi sta ribollendo il sangue. Se dico qualcosa sarò io il problema. Lo so perché qualcuno ha già parlato di ciò che ha fatto, ma non ci sono state conseguenze".

Voi cosa ne pensate? Ecco la nostra recensione dello spin-off di American Horror Story. Oltretutto, ecco un primo sguardo a La Caduta della Casa degli Usher.