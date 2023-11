Dove Nessuno Guarda: abbiamo intervistato Pablo Trincia per la docuserie su Elisa Claps

Il nuovo podcast di Pablo Trincia ora è anche una docuserie su Sky e NOW: Dove Nessuno Guarda - Il caso Elisa Claps è un prodotto in quattro puntate in onda in esclusiva il 13 e il 14 novembre su Sky TG24, Sky Crime e Sky Documentaries e in streaming su NOW.

Dal podcast alla docuserie: il caso di Elisa Claps approda in televisione dopo il grandissimo successo sulle piattaforme di podcast. Abbiamo quindi intervistato il suo autore, Pablo Trincia, che assieme a Riccardo Spagnoli ha dato vita alla docuserie in quattro episodi in arrivo su Sky e NOW. Vi lasciamo la videointervista in calce all'articolo così potete sentire direttamente le parole di Pablo Trincia.

Pubblicato per i trent’anni dalla scomparsa della sedicenne di Potenza, ora il caso Elisa Claps diventa una docuserie Sky Original con Pablo Trincia come volto e voce del racconto. La serie è diretta da Riccardo Spagnoli, co-autore con Trincia per la scrittura. Quattro episodi che ripercorrono una delle più incredibili storie di cronaca italiane.

Un’inchiesta che ricostruisce i fatti attraverso il racconto dei protagonisti, con informazioni dirette sulla vicenda, materiale video mai diffuso e documenti processuali accessibili. Documenti che, come raccontano da Sky, nessuno fino a oggi aveva mai richiesto e ottenuto.

Dove Nessuno Guarda scandaglia la psicologia dell’assassino Danilo Restivo, assieme alla storia dei suoi guai giudiziari in Inghilterra, con Pablo Trincia che ricostruisce anche Elisa Claps come persona nella vita di tutti i giorni, in modo da non ricordarla solo per la sua morte. Questo assieme alla tenacia con cui la sua famiglia ha affrontato questa tragedia cercando sempre e la verità.

La docuserie è prodotta da Sky Italia e Sky TG24 e realizzata da Chora Media. Un lavoro di ricostruzione degli eventi pensato sin dall'inizio come un continuum fra la narrazione come podcast e quella del documentario.

Il podcast Dove Nessuno Guarda - Il caso Elisa Claps ha raggiunto e mantenuto nel primo mese di lancio la vetta della classifica Top Podcast di Spotify. E così facendo ha riportato al centro del dibattito uno dei casi di cronaca ancora più oscuri del nostro Paese. Rimane ancora oggi fra i primi dieci podcast più ascoltati in Italia ed è disponibile su tutte le piattaforme.

A Pablo Trincia abbiamo chiesto come si lavora su serie e podcast assieme, in che maniera i due prodotti si uniscono e diventano complementari, assieme al momento e all'intervista più difficile da ottenere durante la realizzazione del prodotto audio e video.

Vi lasciamo intanto le serie tv in uscita a novembre su Sky e NOW e anche i film in uscita a novembre su Sky e NOW, così da non perdervi nulla. Di seguito invece la sinossi ufficiale della docuserie.

La mattina del 12 settembre 1993 scompare inspiegabilmente la giovane studentessa Elisa Claps. Un mistero che viene risolto, in parte, solo nel marzo del 2010 quando il suo corpo viene ritrovato, ormai mummificato, nel sottotetto di una chiesa di Potenza. Una storia ricca di colpi di scena, depistaggi, segreti ed errori commessi durante le indagini. Un caso che probabilmente si sarebbe potuto chiudere dopo pochi giorni, ma che si trasforma in un giallo durato più di diciassette anni, permettendo al killer, Danilo Restivo, di uccidere ancora.

Voi avete ascoltato il podcast? Guarderete la docuserie su Elisa Claps? Diteci tutto nei commenti.