Dove guardare CSI in italiano? Guida per vederlo in streaming e tv

Sembra facile recuperare una serie in streaming, ma quando ci sono 16 stagioni di un prodotto la cosa si complica. Stiamo parlando di CSI - Scena del crimine, storica serie crime statunitense che ha rivoluzionato il genere sul piccolo schermo. Dove si può vedere in italia?

E qui la questione si complica, perché sebbene stiamo parlando del primo CSI - Scena del crimine, storico capostipite del franchise, le sue stagioni in Italia sono un po' sparse. Tra l'altro, sapete quanti CSI ci sono? Perché magari non li avete visti tutti.

Altra premessa importante da fare è che serie come questa rischiano spesso di cambiare piattaforma, quindi prendete con le pinze l'articolo anche in base a quando lo leggerete.

CSI - Scena del crimine è disponibile in italiano su Sky, ma soltanto per le stagioni 1, 5, 6, 7 e poi 12, 13 e 14. E già qui ci sono da fare un po' di salti mortiali.

Poi ce n'è un pezzo anche su Prime Video, però via abbonamento a Paramount Plus, cioè le stagioni 12, 13, 14 e 15. Anche qui manca una fetta importante.

Su Infinity storia simile, perché di CSI si possono trovare le stagioni 5, 6, 7 e poi 12, 13 e 14.

C'è infine Tim Vision dove però si trovano episodi simili, infatti ci sono sempre le stagioni 5, 6 e 7 e poi la 12 e la 13.

Insomma, non una maniera facile per recuperarla anche perché al momento tutte le stagioni complete sembra non ci siano. C'è poi Mediaset che su Italia 1 rimanda in onda i vecchi episodi di CSI a rotazione, sempre doppiati in italiano, quindi volendo ci sarebbe anche quel modo per recuperarli.

E voi invece l'avete vista tutta CSI o vorreste cominciare questa avventura criminologica? Diteci la vostra nei commenti, e se volete divertitevi con il tiktoker che si è finto morto per fare il cadavere in CSI.