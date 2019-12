Dove guardare Inter - Roma in TV in 4K e streaming

E' venerdì, ma è già tempo di rituffarsi nel campionato di Serie A. Questa sera,, dallo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, andrà in onda il primo anticipo della quindicesima giornata del campionato di calcio italiano, che vedrà contrapposta la capolista Inter di Antonio Conte e la Roma di Fonseca.

Entrambe le squadre stanno attraversando un momento molto positivo, al netto degli infortuni, ecco perchè ci si aspetta grande spettacolo.

Dove vedere Inter - Roma

La partita verrà trasmessa, ovviamente, in esclusiva su Sky su Sky Sport Serie A alla posizione di 202. La telecronaca è stata affidata alla coppia campione del mondo Fabio Caressa - Beppe Bergomi, ma gli utenti Sky Q potranno vederla anche in 4K su Sky 4K premendo il pulsante dedicato alla comparsa dell'alert.

In streaming la sfida potrà essere seguita sulle piattaforme proprietarie della pay tv, Sky Go e Now TV. Coloro che non sono abbonati potranno acquistare il singolo evento a 7,99 Euro su Now TV, tramite il pass quotidiano.

Dove vedere Lazio - Juventus

Domani sera invece sarà la volta di Lazio - Juventus, con fischio d'inizio alle 20:45. I bianconeri di Maurizio Sarri stanno attraversando un periodo non facile, e dopo il 2-2 col Sassuolo della scorsa settimana hanno perso la testa della classifica.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, ma potrà essere vista anche sul canale DAZN1 di Sky alla posizione 209.